Receita de Fish and Chips: aprenda a fazer este clássico britânico

Um dos pratos mais marcantes da culinária do Reino Unido, o Fish & Chips é praticamente essência da comida caseira britânica. A combinação do peixe empanado e frito com uma porção de batatas fumegantes traduz a praticidade inglesa atual na cozinha, mas a receita data de muito tempo atrás.

A origem do Fish & Chips

Apesar de muitos pensarem que essa iguaria se originou na Inglaterra, a história aponta que foi em Portugal que o prato realmente foi inventado. E como tantos outros pratos famosos, o peixe com batatas fritas foi criado por necessidade.

Foram os judeus portugueses refugiados que levaram ao Reino Unido, por volta do século XVII, o hábito de fritar peixe, principalmente o bacalhau, que ainda hoje se mantém como o favorito dos ingleses no preparo do prato. Foi nessa época também que os franceses (ou os belgas, dependendo da versão contada) inventaram a batata frita como substituta do peixe, que tornava-se escasso durante o inverno, e daí, apesar de não se saber muito bem como, veio a junção de ambos os ingredientes.

Por fim, a receita ganhou tanta popularidade na Inglaterra que, certa vez, Winston Churchill se referiu a ela como “the good companions” (os bons companheiros), por ter ajudado, juntamente com o chá, a manter a moral das tropas e da população ao longo de duas guerras mundiais.

No auge da popularidade do prato – o que ocorreu no final da década de 1920 –, havia cerca de 35 mil negócios especializados em fish & chips no Reino Unido (o que engloba a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte). Hoje, ainda existem 10.500 “chippies”, como são conhecidos esses estabelecimentos, na região. Neles, são servidos 360 milhões de refeições de peixe com batatas fritas todos os anos – o que equivale a seis porções para cada homem, mulher e criança britânicos.

Como fazer fish & chips em casa

Prática, a receita vai bem em qualquer ocasião. Para acertar no preparo, basta se programar para levar os ingredientes para fritar pouco antes de servir, para que o prato se mantenha crocante e fresquinho.

Além do peixe e da batata frita, a receita permite ainda harmonizar outros acompanhamentos. Abaixo, o chef Thiago Ribeiro ensina o passo a passo da receita clássica, dando as dicas para um empanamento perfeito, e ainda ensina a fazer um molho tártaro e purê de ervilhas para acompanhar.

Receita de fish and chips (peixe e fritas)

*Receita cedida pelo chef Thiago Ribeiro

Ingredientes

Para o molho tártaro

30g de pepinos em conserva picados;

10g de alcaparras picadas;

1/2 cebola pequena picada;

Salsa picada e pimenta-do-reino fresca a gosto;

Raspas e suco de 1/2 limão-siciliano;

1 xícara de maionese.

Para o purê de ervilhas

100g de ervilhas cozidas;

1/2 xícara de leite de coco;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para as batatas

400g de batata palito congelada;

Óleo de coco em spray.

Para o peixe

4 filés de linguado com 150g cada um, sem pele (pode substituir por bacalhau fresco, abrótea ou tilápia);

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Óleo para fritar.

Para empanar

100g de coco ralado sem açúcar;

100g de farinha de coco;

100g de amido de milho;

3g de fermento biológico seco;

400ml de cerveja Pilsen;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Prepare o molho tártaro: Tempere a maionese com os ingredientes e sirva o molho como acompanhamento.

Prepare o purê: Bata todos os ingredientes no processador ate virar um creme.

Prepare as batatas: Coloque-as na fritadeira elétrica preaquecida a 180°C e passe um pouco de óleo de coco. Frite por 30 minutos ou até dourar. Reserve.

Prepare o peixe: Bata os ingredientes secos no liquidificador até ficar bem fino e coloque num bowl de inox e reserve. Junte o fermento e a cerveja e deixe agir por cerca de 5 minutos. Adicione a cerveja aos secos, misture bem e deixe a massa fermentar por cerca de 1 hora em temperatura ambiente. Tempere o peixe com sal e pimenta, mergulhe na massa e frite por imersão no óleo a 160°C. Sirva o peixe e as fritas com o molho tártaro e uma fatia de limão.