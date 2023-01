Dia do Pastrami: 6 lugares para degustar essa carne em São Paulo

Comemorado no dia 14 de janeiro, próximo sábado, o Dia do Pastrami celebra esse ingrediente de sabor tão único e marcante. Perfeito para ser servido com batatas fritas, no recheio do sanduíche, com conservas e até puro, o pastrami é resultado da técnica que envolve curar e defumar a carne bovina – o que resulta numa carne de vermelho intenso e de textura que desmancha na boca.

O clássico sanduíche servido no pão de centeio e recheado com pepino, mostarda e fatias finas de pastrami ganhou popularidade graças à lanchonete nova-iorquina Katz’s Delicatessen, inaugurada há mais de 130 anos, e, posteriormente, a muitas outras delis de Nova Iorque. Sua origem romeno-judaica é associada a tempos de necessidade e escassez, sendo um alimento do período de guerra.

Por fim, o Pastrami Day tem ganhado popularidade no Brasil e lugares não faltam para comemorar por aqui. A Fôrno, casa na região da Consolação, realiza no dia 14/01 um festival de rua para celebrar esse ingrediente, servindo as mais diferentes receitas com pastrami. Durante o evento, o chef Filipe Fernandes recebe assadores e renomados chefs para prepararem receitas à base de pastrami bovino, de porco, de cordeiro e até mesmo de polvo. Saiba mais aqui.

A seguir, você confere lugares imperdíveis em São Paulo para apreciar receitas com pastrami: da batata frita ao clássico sanduíche!

Z Deli Sandwiches

Sanduíche Pastrami – R$ 51: Pastrami quente cortado na faca, relish de pepino e maionese.

Pastrami Fries – R$ 48: Fritas com casca, pastrami desfiado, queijo fundido, sour cream e cebolinha.

Serviço:

@zdelisandwiches

Pinheiros – Rua Francisco Leitão, 16

Centro – Rua Bento Freitas, 314

Itaim – Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 785

Jardins – Rua Oscar Freire, 164

Segunda a quinta, das 12h à 00h / Sexta, sábado e véspera de feriado, das 12h à 01h

Fôrno

Coxinhas de pastrami – R$ 42: Quatro unidades.

Pastrami Fries – R$ 53: Fritas, sour cream, pastrami desfiados, maionese de Sriracha, páprica e gema de ovo.

Pastrami Sandwich – R$ 85: Pão de campagna, patrami da casa, maionese de mostarda e picles de pepino, acompanha fritas.

Half Pastrami Sandwich – R$ 85: Meio pão de campagna, patrami da casa, maionese de mostarda e picles de pepino, acompanha fritas.

Serviço:

@forno_sp

R. Cunha Horta, 70 – Consolação

Terça à quinta: 12h às 16h e 18h à 0h / Sexta: 12h à 0h / Sábado e feriado: 9h à 0h / Domingo: 9h às 23h

Between Buns

NY Pastrami – R$ 48: Pão de centeio, pastrami feito na casa, picles de pepino e mostarda de fermentação natural da casa.

Pastrami Fries – R$ 39: Batata palito, pastrami curado e defumado por 8 horas em lenha de macieira e finalizado com sour cream.

Degustação – R$ 58: Tábua com algumas entradas da casa para degustação: belgian fries, croquetes de ossobuco, frango empanado agridoce e pastrami fatiado.

Serviço:

@betweenbunssp

Rua Tabapuã, 804 – Itaim Bibi

Segunda a quinta, das 12h às 15h e de 18h às 22h / Sexta, das 12h às 15h e de 18h às 23h / Sábado, das 12h às 23h / Domingo, das 12h às 22h

Martin Bar

Sanduíche Pastrami – R$ 59,90: Pastrami artesanal, blend de queijos derretido, onion cheese, picles e emulsão de mostarda dijon no pão brioche tostado.

Fritas Pastrami – R$ 69,90: Fritas rústica com fonduta de parmesão e lascas de pastrami.

Serviço:

@martinbaroficial

Rua Apucarana, 1490 – Tatuapé

Domingo a terça, das 12h às 23h / Quarta e quinta, das 12h à 00h / Sexta e sábado, das 12h à 1h

Jordão Bar

Tábua Jordão – R$ 139,00: Jámon Serrano, pastrami, parmesão cura 12 meses e gorgonzola dolce. Acompanha geleia de pimenta.

Serviço:

@jordaobar

Rua Apucarana, 1452 – Tatuapé

Domingo a terça, das 12h às 23h / Quarta e quinta, das 12h à 00h / Sexta e sábado, das 12h à 1h

Y’all Burger & BBQ

Pastrami Burger – R$ 44,90: Pão, burger 160g feito na grelha, queijo cheddar fatiado, pastrami artesanal desfiado, picles de pepino e maionese de mostarda rústica.

Pastrami Fries – R$ 42,90: Batata frita com cheddar cremoso, pastrami (Angus) desfiado, sour cream, ciboulette e picles de pepino. Acompanha molho de mostarda rústica.

Serviço:

@yallburger

Rua Coronel Melo de Oliveira, 411 – Perdizes

Terça a quinta, das 18h às 22h / Sexta e sábado, das 18h às 23h / Domingo, das 18h às 22h30