É época de mexerica! Aprenda duas receitas salgadas e uma doce com a fruta

Ela está entre as frutas mais populares do nosso país. Com casca grossa e perfumada, a mexerica coleciona diferentes nomes, dependendo da região em que é consumida. Há quem a chame de tangerina, bergamota, mandarina, mimosa… Neste mês de maio, inicia-se a época da safra dessa delícia.

Para aproveitar ao máximo o potencial da fruta, a chef Ana Luiza Trajano sugere, além de saborear os gominhos in natura, incluí-la em diversas receitas. “Assim como o limão, a mexerica pode ser usada em marinadas e molhos”, explica a idealizadora do Instituto Brasil a Gosto. Com sabor agridoce, o molho que ela ensina a fazer combina perfeitamente com peixes como a tainha. “A fruta ainda é bonita, o que a torna uma grande aliada na decoração dos pratos”, diz a chef paulista. É o caso da sobremesa, em que a casca, caramelizada, surpreende e confere sabor acentuado ao sorvete de castanha de caju.

Confira receitas deliciosas com mexerica:

PRONTO EM 15 MINUTOS + TEMPO DE MARINADA

RENDE 2 PORÇÕES

Para o frango

1 peito de frango desossado (250 gramas)

Suco de 1 mexerica

1 colher (sopa) de mostarda Dijon

1 colher (sopa) de azeite

1 pitada de sal e pimenta-do-reino

Para a salada

Suco de 1 mexerica

1 colher (sopa) de mostarda Dijon

1/4 de cebola roxa cortada em cubos pequenos

1/3 de xícara de azeite extravirgem

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 abobrinha em fatias cortadas em quatro

Folhas verdes variadas higienizadas

1/3 de xícara de castanha-do-pará tostada

1/3 de xícara de semente de girassol tostada

Flores comestíveis

Prepare o frango Com pelo menos uma hora de antecedência, tempere o frango em uma vasilha com os demais ingredientes. Reserve.

Prepare a salada Em um bowl, junte o suco de mexerica, a mostarda e a cebola roxa. Mexa bem com um fouet e vá adicionando o azeite aos poucos até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta e reserve. Aqueça uma frigideira de fundo grosso e toste a abobrinha de ambos os lados (sem sal, para não soltar água). Retire da frigideira, tempere com sal e reserve. Retire o frango da marinada e remova o máximo de líquido possível com papel-toalha (reserve a marinada). Em outra frigideira bem quente, regada com um fio de azeite, tempere-o com sal e leve ao fogo, virando-o, até que fique dourado dos dois lados. Tampe e deixe cozinhar por três minutos. Regue com o líquido da marinada, soltando com uma espátula a crosta que se formou no fundo da frigideira. Retire o frango e deixe repousar. Monte a salada fazendo uma cama com as folhas. Por cima, distribua a abobrinha, as castanhas, sementes de girassol e flores comestíveis. Fatie

o frango e disponha ao lado da salada. Regue com o molho de mexerica e sirva.

PRONTO EM 1 HORA

RENDE 4 PORÇÕES

Para o gratinado de maçã verde

1/2 xícara de azeite

1/4 de xícara de melaço de cana

1 colher (sopa) de suco de limão

Sal a gosto

5 maçãs verdes, sem casca, cortadas em fatias finas

Para o molho de mexerica

75 gramas de tapioca flocada

1 1⁄2 xícara de suco de mexerica

1 colher (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para a tainha

4 filés de tainha, com pele, com cerca de 120 gramas cada um

Sal e pimenta-do-reino a gosto

5 colheres (sopa) de azeite

Prepare o gratinado de maçã verde Em uma tigela, misture o azeite com o melaço e o suco de limão. Tempere com sal e bata com um batedor de arame até a mistura ficar homogênea. Em uma assadeira, disponha as maçãs em camadas e regue cada uma com a emulsão de azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 160ºC por 20 minutos ou até dourar. Prepare o molho de mexerica Em uma panela, junte a tapioca e 250 mililitros do suco de mexerica e deixe cozinhar até engrossar. Espere esfriar e bata no liquidificador com o suco restante, o azeite, sal e pimenta-do-reino até formar um molho espesso. Prepare a tainha Em uma vasilha, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira quente, aqueça o azeite e doure o peixe com o lado da pele virado para baixo até ficar crocante. Cozinhe do outro lado e sirva com o molho e o gratinado.

Sorvete de castanha de caju com casca de mexerica cristalizada

PRONTO EM 30 MINUTOS + TEMPO DE MOLHO E FREEZER

RENDE 4 PORÇÕES

1 1⁄2 xícara de castanha de caju crua, sem sal

1 colher (sopa) de vinagre

3 colheres (sopa) de açúcar demerara

Para a casca de mexerica cristalizada

2 xícaras de casca de mexerica cortada em cubinhos

1 xícara de açúcar demerara

Em uma tigela, cubra a castanha de caju com água, junte o vinagre e deixe de molho por oito horas. Passado esse tempo, escorra e lave com água. Reserve. Em uma panela pequena, leve ao fogo baixo 1/2 xícara de água com o açúcar demerara durante cinco minutos, até apurar e derreter todo o açúcar. Espere amornar, transfira para o liquidificador com as castanhas e bata aos poucos, desligando o aparelho e misturando com uma colher, até obter uma massa bem lisa. Leve ao freezer por seis horas. Retire do congelador, corte em

pedaços e volte ao liquidificador batendo bem. Repita o processo mais duas vezes até obter uma massa cremosa. Prepare a casca de mexerica Deixe as cascas de mexerica de molho em água fria por 24 horas. Escorra e troque a água, repetindo a operação mais duas vezes. Em uma panela, leve-as ao fogo baixo com o açúcar e 1 xícara de água, mexendo de vez em quando para que o açúcar não queime. Estará no ponto quando a água secar e as cascas ficarem açucaradas. Transfira para uma assadeira e deixe esfriar. Armazene

num pote hermeticamente fechado. Na hora de servir, salpique o sorvete com a casca.

TEXTO Marina Marques | FOTOS Rogério Voltan | PRODUÇÃO Florise Oliveira | CONCEPÇÃO VISUAL Lorena Baroni Bósio