6 receitas com camarão para o almoço de domingo

O final de semana pede uma refeição especial, mas de preferência sem muitas complexidade no preparo. Uma ótima pedida para esse momento, são receitas com camarão para o almoço de domingo.

O camarão é um ingrediente versátil que pode ser usado para preparar diversas receitas fartas de sabores bem brasileiros, perfeitas para um almoço em família.

Apesar do valor mais alto, como é característico a muitos frutos do mar, é possível fazer um bom proveito até com uma pequena porção de camarões. Para isso, chefs como Thiago Morais (Ki-Mukeka), Samantha Laurindo e Ana Luiza Trajano trazem seus preparos favoritos com camarão.

Abaixo, você confere receitas como um farto camarão à parmegiana e até uma delicada casquinha de camarão com farofa de dendê: duas ótimas opções para impressionar à mesa. Confira:

Receitas com camarão para o almoço de domingo

Camarão à Parmegiana

Receita cedida pelo chef Thiago Morais, do Ki-Mukeka

Rendimento: Porção para 3 pessoas

Ingredientes

400g camarão

1 limão

Sal a gosto

800ml de molho de tomate

Queijo muçarela fatiado a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Temperar o camarão com meio limão e sal a gosto. Empaná-los na farinha de trigo, ovo e farinha panko, em seguida frite-os. Após, colocar em um recipiente que possa ir ao fogo, colocar os camarões fritos e adicionar o molho de tomate, o queijo muçarela e finalizar com queijo parmesão. Coloque para gratinar até derreter o queijo.

Casquinha de camarão com farofa de dendê

*Receitas da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

Para o creme de camarão

250 gramas de camarão-rosa limpo

cortado em pedaços pequenos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 cebola em cubos

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de azeite

1 tomate, sem pele nem sementes, em cubos

50 mililitros de creme de leite fresco

Para a farofa de dendê

1/3 de xícara de azeite de dendê

1/3 de cebola picada

1 dente de alho picado

1 xícara de farinha de mandioca fina

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha verde picada a gosto para finalizar

Modo de preparo

Prepare o creme de camarão Em uma tigela, tempere os camarões com sal e pimenta. Reserve. Em uma panela aquecida, doure a cebola e o alho no azeite. Acrescente o camarão e frite. Junte o tomate e refogue. Adicione o creme de leite, misture e mantenha no fogo, mexendo, até a mistura encorpar. Reserve.

Prepare a farofa de dendê Em uma panela aquecida, despeje o azeite de dendê e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a farinha de mandioca, tempere com sal e pimenta e deixe tostar por dois minutos. Distribua o creme de camarão entre duas cumbucas, cubra com a farofa de dendê e finalize com a cebolinha verde picada.

Receita de Bobó de Camarão

Receita cedida pelo chef Thiago Morais, do Ki-Mukeka

Rende 2 porções

Ingredientes

400g de camarão

200g de tempero triturado (tomate, cebola, 1 rodela de pimentão e pimenta doce)

200g macaxeira cozida processada (tipo purê)

200ml de leite de coco

50ml de azeite de dendê

1 limão

Coentro a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Temperar o camarão com coentro e um pouco de suco de limão. Em seguida, acrescente o tempero triturado. Leve uma panela ao fogo e refogue o camarão levemente. Coloque o leite de coco e azeite de dendê. Depois que o camarão estiver cozido, coloque a massa da macaxeira e misture para finalizar.

Receita de chamuças de camarão

*Receita da chef Carla Francine, do Espaço Utomi

Ingredientes

Para o recheio

300 gramas de camarões médios

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (chá) de páprica defumada

1/2 cebola picada

1/2 pimentão amarelo picado

1/2 pimentão verde picado

6 dentes de alho amassados

1 tomate picado

1/2 colher (chá) de zátar

1 colher (sopa) de amido de milho

1 punhado de cheiro-verde e coentro

Para a montagem

1/4 xícara (chá) de farinha

4 colheres (sopa) de água

1 rolo de massa de pastel de 500 gramas

1 litro de óleo para fritar

Páprica para finalizar

Prepare o recheio Tempere os camarões com limão, sal, pimenta e páprica. Escorra para tirar o líquido. Em um panela bem quente com um pouco de óleo, coloque os camarões. Sele cada lado por 1 minuto. Retire os camarões e reserve. Na mesma panela, refogue com mais um pouco de óleo a cebola, os pimentões, o alho e o tomate. Tempere com sal, pimenta e zátar. Acrescente os camarões a esse refogado e deixe em fogo médio por, no máximo, 1 minuto, para não secar. Desligue o fogo, salpique o amido de milho enquanto mexe vigorosamente, adicione as ervas e reserve na geladeira por 1 hora.

Montagem Misture a farinha com a água para fazer uma cola. Corte a massa de pastel em tiras de cerca de 12×5 centímetros. Dobre uma das pontas para dentro, formando um pequeno triângulo. Dobre mais duas vezes, formando um triângulo mais grosso. Abra o triângulo como se fosse um cone e coloque o recheio dentro. Passe a cola de farinha nas laterais da massa e dobre mais algumas vezes até chegar na outra ponta. Você vai ter um pastel em formato de triângulo. É muito importante apertar bem as pontas para não entrar óleo na hora de fritar. Aqueça o óleo em uma panela grande e frite as chamuças até que fiquem douradas. Transfira para um refratário forrado com papel toalha e salpique páprica por cima antes de servir.

Receita de Moqueca Sertaneja

Receita cedida pelo chef Thiago Morais, do Ki-Mukeka

Porção para 3 a 4 pessoas

Ingredientes

400g de camarão

400g de tempero triturado (1 tomate, 1 cebola, 1 rodela de pimentão e pimenta doce a gosto)

350g de banana da terra

200g de queijo coalho

100ml de leite de coco

1 colher de extrato de tomate

1 fio de azeite de dendê

1 limão

Queijo parmesão ralado a gosto

Coentro a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Pegue a banana da terra (deixe um pouco reservado para fritar) e corte em cubos crua, acrescente 200g do tempero triturado e ajuste o sal. Coloque o extrato de tomate e cozinhe até amolecer um pouco a banana, em seguida, acrescente o queijo coalho e um pouco de banana frita e reserve. Temperar o camarão com coentro e meio limão e 200gr do tempero triturado e refogue. Reserve numa panela, coloque leite de coco e tempere azeite de dendê e aqueça. Depois que o camarão estiver refogado, coloque o molho da banana e decore com rodelas de banana da terra frita, coloque queijo ralado e sirva.

Receita de bobó de camarão com arroz de coco e farofa de panko

*Receita cedida pela chef Samantha Laurindo

Ingredientes

Para o caldo de camarão

1 colher (sopa) de azeite bem cheia

1 cebola cortada em cubos médios

1kg de camarão, apenas a casca, reserve o camarão para o bobó

Para a farofa de panko

500 gramas de manteiga

5 colheres (sopa) de azeite extra virgem

4 xícaras (chá) de farinha panko

Sal a gosto

Para o arroz de coco

3 colheres (sopa) de azeite extra virgem

1 cebola cortada em cubos pequenos

2 xícaras (chá) de arroz

1 vidro de leite de coco de 200 ml

Sal a gosto

1 ⅓ xícaras (chá) de coco fresco ralado

Para o bobó

1 kg de camarão fresco, sem casca, limpo

4 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 kg de mandioca, sem casca, cortada em pedaços médios

1 folha de louro

2 xícaras (chá) de caldo de camarão

6 colheres (sopa) de azeite extra virgem

3 cebolas cortada em rodelas

1 pimentão vermelho, sem sementes, cortado em rodelas

1 pimentão amarelo, sem semente, cortado em rodelas

3 tomates maduros, sem pele nem sementes, cortados em rodelas

2 latas de molho de tomate

1 vidro de leite de coco de 500 mililitros

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

1 maço de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Prepare o caldo Em uma panela com o azeite, refogue a cebola. Junte as cascas de camarão e refogue mais um pouco. Adicione água quente até encher a panela. Deixe ferver em fogo baixo por cerca de uma hora ou até que a água absorva o sabor do camarão. Reserve.

Prepare a farofa de panko Em uma panela grande, derreta a manteiga e o azeite. Adicione a farinha panko e deixe dourar em fogo baixo. Tempere com sal e reserve.

Prepare o arroz de coco Em uma panela com o azeite, refogue a cebola. Acrescente o arroz e refogue mais um pouco. Adicione 2 ½ xícaras de água e o leite de coco. Tempere com sal. Deixe cozinhar em fogo baixo. Quando estiver macio e soltinho, desligue o fogo e adicione o coco ralado. Reserve.

Prepare o bobó Em um bowl, tempere o camarão com o alho, sal e pimenta. Reserve. Em uma panela com água, cozinhe os pedaços de mandioca com a folha de louro até que fiquem macios. No liquidificador, bata uma parte da mandioca cozida com o caldo do camarão. Adicione o restante da mandioca e bata novamente. Reserve. Em uma panela grande com metade do azeite, doure a cebola. Adicione os pimentões e o tomate e mexa. Acrescente o creme de mandioca reservado e misture bem. Acrescente o molho de tomate e o leite de coco. Finalize com azeite de dendê e o cheiro-verde. Ajuste o sal, se necessário, e mantenha no fogo até ferver. Em outra panela com o azeite restante, refogue o camarão reservado até dourar. Adicione os camarões ao bobó finalizado. Sirva acompanhado do arroz e da farofa.