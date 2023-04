Receitas de sobremesas com chocolate para o almoço de Páscoa

A Páscoa está chegando e, quando se trata dessa data, chocolate nunca é demais! Além dos ovos, é possível também incluir o chocolate nas sobremesas preparadas para a ocasião.

Afinal, além de um menu especial com bacalhau e outros preparos tradicionais (veja aqui algumas ideias), o almoço merece ser finalizado com uma receita doce caprichada.

De suspiro à mousse de chocolate, preparamos a seguir opções de receitas de sobremesas para a Páscoa para todos os gostos, incluindo receitas para quem não quer perder muito tempo na cozinha. Confira!

Torta de brigadeiro

*Receita cedida pelo restaurante Praça São Lourenço

Rendimento: 1 torta grande

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

Para a massa

300g de farinha de trigo

40g de farinha de amêndoa

40g de cacau em pó

40g de manteiga

1 ovo

Para o recheio

200g de chocolate meio amargo

800g de leite condensado

100g de manteiga

Modo de preparo

Massa: Faça uma farofa com as farinhas e a manteiga. Misture o ovo, o açúcar e misture todos os ingredientes até ficar bem homogêneo. Reserve na geladeira e deixe descansa por aproximadamente 1 hora, depois coloque em uma bancada e abra com um rolo, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 graus por 15 minutos. Recheio: Em uma panela, coloque o chocolate, o leite condensado, a manteiga e leve ao fogo para cozinhar. Quando estiver ficando firme, desligue o fogo e recheie a massa da torta. Leve para a geladeira e sirva quando estiver geladinha e firme. Se quiser, faça brigadeiros e enrole-os para decorar a torta.

Trufa de Chocolate

*Receita da chef Mariana Junqueira

Ingredientes

650g de chocolate ao leite de boa qualidade

1 caixa de creme de leite

1/2 tampa de conhaque

Chocolate em pó para decorar

300g de chocolate ao leite de boa qualidade para banhar

Modo de preparo

Derreta o chocolate no micro-ondas, de 30 em 30 segundos com cuidado para não queimar. Após derretido, adicone o creme de leite e incorpore bem formando um creme homogêneo. Em seguida, adicione o conhaque e misture com um fouet. Cubra com plástico filme e deixe na geladeira por aproximadamente 12hrs até endurecer. Faça bolinhas com peso de mais ou menos 16g. Derreta os 300g de chocolate para banhar, mergulhe a trufa e polvilhe com chocolate em pó para servir.

Bolinho quente de chocolate com calda de chocolate

*Receita cedida pela chef Maddalena Stasi, da Mercearia do Conde

Ingredientes

600g de chocolate meio amargo

300g de manteiga

12 ovos

250g de açúcar

75g de farinha de trigo

Para a calda

1 xícara de chocolate meio amargo picado

1 xícara de creme de leite

Modo de preparo

Derreta em banho-maria o chocolate com a manteiga. Enquanto derrete, bata os ovos na batedeira até formar uma espuma em neve. Deixe a mistura de chocolate esfriar um pouco e junte aos ovos, mexendo com cuidado para não perder o volume. Depois que o chocolate incorporar totalmente, junte a farinha e o açúcar com cuidado. Unte forminhas individuais, coloque a massa e asse no forno preaquecido a 160°C. Enquanto estiver assando, faça a calda: derreta o chocolate junto com o creme de leite em banho maria até formar uma calda homogênea. Sirva seu bolinho ainda quente com 1 bola de sorvete regando com a calda.

Suspiro de chocolate

*Receita cedida pela chef Ludmila Nogueira (Douceur)

Rendimento: aproximadamente duas assadeiras de 30×25 cm

Tempo de preparo: 1h30

Ingredientes

60 gramas de claras

60 gramas de açúcar refinado

1 colher (sopa) de suco de limão

10 gotas de essência de baunilha

60 gramas de açúcar impalpável

7 gramas de cacau em pó 100%

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Na batedeira, bata as claras em velocidade média. Adicione, aos poucos, o açúcar refinado. Quando as claras estiverem mais firmes, aproximadamente 5 minutos depois, adicione o suco de limão e a essência de baunilha e bata por mais 5 minutos ou até não haver mais cristais de açúcar. Desligue a batedeira e peneire sobre o merengue, o açúcar impalpável com o cacau em pó. Mexa delicadamente com uma espátula e coloque o merengue em um saco de confeitar com o bico que desejar. Faça o formato desejado sobre a assadeira forrada com papel manteiga. Preaqueça seu forno em sua temperatura mínima e coloque uma colher de pau deixando a porta semiaberta, seque os suspiros de 2 a 3 horas. Espere que eles esfriem completamente antes de armazenar ou servir. Dica: o tempo de secagem pode variar de acordo com o forno e tamanho do suspiro pingado. É importante que ele esteja completamente seco e crocante ao tirar do forno.

Mousse de chocolate

*Receita cedida pelo chef Alain Poletto, do Bistrot de Paris

Rendimento: 4 pessoas

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes

1 ovo

150g chocolate amargo picado

30g manteiga

1 clara

Modo de preparo

Separe a clara da gema e reserve ambas. Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. Quando derretido, misture a gema no chocolate quente. Bata as 2 claras em neve até que fique bem aerado e firme. Incorpore a mistura com as claras em neve cuidadosamente para manter aerado. Leve à geladeira, deixe até firmar e sirva.

Trio de Rabanada *Receita cedida por A Ventana Bar (chef Thiago Sodré)

Rendimento: 1 porção

Tempo de preparo: 30 minutos



Ingredientes

1/2 xícara de leite

3 fatias grandes de pão ou brioche

3 ovos

1 colher (chá) de canela em pó

3 colheres (sopa) cheias de açúcar

1 colher (sopa) de canela em pó

Para a montagem

Nutella para finalizar

Doce de leite para finalizar

Açúcar e canela para finalizar

Modo de preparo Em um refratário, despeje o leite e mergulhe as fatias de pão ou brioche até que elas estejam bem úmidas. Em outro refratário, bata os ovos e adicione a canela. Passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos. Frite em óleo quente e escorra as rabanadas em papel-toalha. Em seguida, passe em um refratário com canela e açúcar. Montagem: Alterne o recheio com Nutella e doce de leite. Finalize polvilhando com açúcar e canela. Biscoitos de Páscoa com chocolate ao leite

*Receita cedida pela Lindt

Rendimento: 6 pessoas (aproximadamente 30 biscoitos)

Tempo de preparo: 2 horas

Ingredientes

Para a massa

300g de farinha de trigo

75g de açúcar de confeiteiro

1 fava de baunilha

1 pitada de sal

150g de manteiga

1 gema de ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Para finalizar

200g chocolate ao leite (sugestão: Lindt Swiss Classic)

100g de açúcar de confeiteiro

Gotas de corante alimentício vermelho

Modo de preparo

Passo 1 Em um bowl misture a farinha, o açúcar, a fava de baunilha e adicione uma pitada de sal. Corte a manteiga em cubos e acrescente ao bowl. Adicione a gema de ovo e 2 colheres de sopa de água fria. Bata a mistura com uma batedeira de mão. Em seguida, amasse com as mãos até formar uma massa homogênea. Embrulhe a massa em filme plástico e deixe descansar na geladeira por pelo menos 1 hora. Passo 2 Pré-aqueça o forno a 180 °C. Abra a massa em uma superfície levemente polvilhada com farinha de trigo. Corte a massa em formato de ovo de Páscoa com aproximadamente 8 cm. Em metade dos biscoitos, faça um corte em formato de coelhinhos no centro da massa. Coloque todos os biscoitos em uma assadeira forrada com papel vegetal. Sugestão: para realizar os cortes, utilize cortadores de metal em formato de ovos de Páscoa e coelhinho de Páscoa. Passo 3 Leve ao forno pré-aquecido e asse os biscoitos por cerca de 8 minutos. Em seguida, retire e deixe esfriar completamente. Passo 4 Em um recipiente refratário distribua o chocolate ao leite picado de forma uniforme. Derreta em banho-maria, sem parar de mexer para evitar que o chocolate queime. Não deixe a água ferver. Passo 5 Espalhe o chocolate derretido nos biscoitos inteiros e, em seguida, coloque a outra metade (biscoitos perfurados) sobre os biscoitos inteiros. Espalhe o resto do chocolate de maneira uniforme sobre os biscoitos perfurados. Passo 6 Para a cobertura, misture em um recipiente o açúcar de confeiteiro com 1 colher de sopa de água fria, acrescente algumas gotas de corante. Despeje a cobertura em um saco de confeitar e decore os biscoitos como desejar.

Ninhos de Páscoa com chocolate ao leite

*Receita cedida pela Lindt

Rendimento: 12 pessoas

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

200g de chocolate ao leite picado (sugestão: Lindt Swiss Classic)

3 xícaras de palitos de pretzel, quebrados ao meio

Para finalizar

18 miniovinhos de chocolate ao leite (sugestão: Lindor)

Modo de preparo

Passo 1 Coloque o chocolate ao leite picado em um recipiente grande próprio para micro-ondas. Leve ao micro-ondas em potência média por 1 minuto. Em seguida, mexa bem. Repita a operação até que o chocolate esteja derretido e homogêneo. Passo 2 Mergulhe os palitos de pretzel até que estejam completamente revestidos de chocolate. Passo 3 Espalhe os palitos, criando 12 ninhos em uma assadeira forrada com papel manteiga. Use uma colher para formar os ninhos. Aguarde até o chocolate endurecer. Passo 4 Para enfeitar, coloque os miniovinhos dentro do ninho.

Waffle de chocolate com sorvete

*Receita cedida pela Milk & Mellow

Rendimento: 1 porção

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes

Para a massa

1/2 xícara de farinha de amêndoa

1/2 xícara de farinha de arroz integral

1/2 xícara de farinha de sem glúten

1/4 xícara de chocolate em pó

1 colher (sopa) de amido de milho

1 colher (chá) de fermento em pó

1/2 colher (chá) de sal

2 ovos

3 colheres (sopa) cheia de açúcar granulado

1 colher (chá) de extrato de baunilha

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

1 xícara de leite

1/4 xícara de gotas ou pedacinhos de chocolate amargo

Para a montagem

2 bolas de sorvete de caramelo salgado ou o da sua preferência

1 concha de cobertura de caramelo

1 concha de cobertura de chocolate

Modo de preparo

Combine as farinhas, o chocolate em pó, o fermento, o sal e o amido de milho em uma tigela grande e misture. Bata os ovos com o açúcar em uma tigela pequena. Adicione a baunilha, a manteiga e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione os ingredientes molhados aos ingredientes secos e misture bem. Junte as gotas/pedacinhos de chocolate. Reserve por 15 minutos. Na sequência, aqueça e unte a sua máquina de waffles e despeje cerca de 3/4 de xícara da massa nela. deixe cozinhar em fogo alto. Quando apitar, abaixe o tampo e deixe cerca de um minuto para o waffle ficar crocante. Coloque o waffle sobre um prato e sobreponha a cobertura de caramelo no meio da massa. Sobre a cobertura, coloque o sorvete e derrame as coberturas.