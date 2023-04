3 receitas com peixe para o almoço de domingo

Um preparo com peixe pode ser uma ótima opção para variar o cardápio do almoço de domingo, afinal, esse dia preguiçoso da semana não precisa se resumir à macarronada. Para quem não domina muito bem o preparo dos peixes, vale dar uma olhada em algumas dicas de escolha de espécies e preparos, mas saiba que não tem erro: com bons temperos é possível fazer um peixe suculento, seja no forno ou frigideira. O segredo está basicamente na marinada, que intensifica os sabores dessa carne branca.

Além de saborosas, receitas com salmão e garoupa são ótimas para garantir um almoço mais saudável no domingo, já que são peixes ricos em ômega 3, minerais, vitaminas e nutrientes. Veja a seguir:

3 receitas com peixe para variar o cardápio

Salmão assado com amêndoas picadas

*Receita cedida pela nutricionista Liz Pearson (Almond Board of California)

Ingredientes

4 filés de salmão sem pele (de 85g cada)

1/2 xícara de amêndoas picadas grosseiramente

1/4 xícara de xarope de bordo (pode substituir por mel)

1/4 xícara de suco de laranja

2 colheres (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de molho de soja light

2 dentes de alho esmagados

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 220°C. Forre uma assadeira quadrada de 20 x 20 cm com papel manteiga. Coloque os quatro filés de salmão na assadeira, deixando 1 cm entre os pedaços. Pique as amêndoas com a faca ou use um triturador. Distribua as amêndoas picadas uniformemente sobre os filés. Em uma tigela pequena, misture o xarope de bordo (ou mel), o suco de laranja, o suco de limão, o molho de soja e o alho amassado. Use uma colher para regar delicadamente a marinada por cima de cada filé. Asse o salmão por cerca de 15 a 20 minutos ou até que o peixe esteja pronto. Enquanto o peixe estiver assando, regue com a marinada pelo menos uma ou duas vezes. Ao retirar o peixe, deixe o restante da marinada e descarte. Sirva o peixe com arroz integral e uma salada verde ou legumes.

Alabote com crosta de amêndoa ao molho beurre blanc

*Receita cedida pela chef Shereen Pavlides (Almond Board of California)

Continua após a publicidade

Ingredientes

4 filés de alabote selvagem ou de garoupa (de 170g cada) sem pele

1/3 xícara de amêndoas inteiras torradas

1/3 xícara de farinha panko

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

3 colheres (sopa) de óleo de abacate (ou o da sua preferência)

1 chalota pequena cortada em quatro

1/4 xícara de uvas sem caroço picadas

2 colheres (sopa) de suco de limão espremido na hora

8 colheres (sopa) de manteiga sem sal fria cortada em cubos

2 colheres (sopa) de creme de leite

2 colheres (sopa) de salsa italiana picada para finalizar

Sal marinho para finalizar

Modo de preparo

Coloque os filés de peixe em um prato forrado com papel toalha resistente. Coloque mais papel toalha diretamente sobre o peixe para secar bem os filés. Deixe em temperatura ambiente por cerca de 20 minutos antes de cozinhar. Adicione as amêndoas em um processador e triture até ficar bem moído. Transfira para uma tigela grande. Adicione a farinha panko à mesma tigela com as amêndoas e misture. Em outra tigela, bata os ovos. Tempere os filés dos dois lados com sal e pimenta. Passe um dos lados dos filés nos ovos batidos, pingando o excesso. Depois, mergulhe o lado com ovo na mistura de amêndoa e panko, pressionando para aderir. Aqueça uma frigideira em fogo médio-baixo por 1 minuto. Adicione o óleo e aqueça por 30 segundos.

Coloque o peixe com a crosta de amêndoa para baixo na frigideira. Frite até dourar por cerca de 2 minutos. Vire e deixe até ficar cozido, por 1 a 2 minutos. Divida o peixe em quatro pratos. Retire a panela do fogo e limpe. Adicione as chalotas, as uvas e o suco de limão na panela e aqueça em fogo médio. Reduza a mistura em três quartos por cerca de 2 a 2 minutos e meio. Reduza para fogo baixo. Adicione metade da manteiga, enquanto gira a panela até quase derreter. Adicione a manteiga restante e o creme de leite. Continue girando a panela até derreter. Retire imediatamente do fogo para não queimar. Retire e descarte as chalotas. Adicione sal a gosto. Regue o molho por cima ou ao redor do peixe. Decore com salsa e sal marinho.

Salmão com Mole Blanco (molho mexicano)

*Receita criada pelo chef Jacques Gautier (Almond Board of California)

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 cabeça de alho descascada e picada

450g de amêndoas peladas em lâminas

1 copo de vinho branco

2 xícaras de caldo de galinha

1 posta de salmão grelhado

Modo de preparo

Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem translúcidos e adicione as amêndoas. Mexa, deixando cozinhar por alguns minutos. Coloque o vinho branco e o reduza pela metade. Adicione o caldo e abaixe o fogo. Cozinhe por 15 minutos. Misture e coe. Sirva com o salmão grelhado.