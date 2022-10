Receita de latkes (bolinho de batata e cebola judaico)

Modo de preparo

Prepare o shmaltz Leve todos os ingredientes em uma panela ao fogo bem baixo e deixe a gordura derreter lentamente, esse processo deve demorar uma hora e meia. Retire do fogo e com ajuda de uma concha retire somente a gordura, descartando os pedaços dos outros ingredientes (podem ser utilizados para outro prato ou caldo).

Prepare os latkes Coloque a batata ralada e a cebola em um pano limpo e fino e escorra bem toda a água. Em um bowl, misture os demais ingredientes com a batata e a cebola secas até formar uma massa. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o shmaltz. Com a palma da mão umedecida, faça panquequinhas com a massa, coloque-as na frigideira e doure dos dois lados. Tire da frigideira com o auxílio de uma espátula e coloque em uma travessa com papel toalha. Você pode congelar e, quando for consumir, fritar em imersão de óleo quente. Sirva com um molho de sua preferência.

*Receita cedida pelo restaurante Shoshana Delishop