Receita de Loubia (salada de feijão)

Modo de preparo

Prepare o molho Em uma frigideira em fogo baixo, passe rapidamente as especiarias (erva-doce, cominho e coentro) para liberar os aromas, transfira para um pilão e macere. Em um bowl, misture os grãos macerados com todos os outros ingredientes do molho.

Prepare o feijão Deixe o feijão de molho de um dia para o outro, no dia seguinte cozinhe em água abundante temperada com uma colher de chá de sal até o feijão ficar cozido, porém firme. Tempere o feijão ainda morno com o molho feito anteriormente. Na hora de servir, misture o feijão temperado com as ervas e a cebola frita em imersão de óleo quente (escorrer e secar em papel toalha).

*Receita cedida pelo restaurante Shoshana Delishop