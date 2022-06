Pamonha, curau, bolo e mais 5 receitas juninas com milho

Seja no prato principal, no lanche ou na sobremesa, a versatilidade do milho sempre aprece na mesa do brasileiro. E é na metade do ano, junto às festas juninas, que a vontade de consumir esse cereal fica ainda mais forte. Afinal, quem resiste a um curau, bolo e até à tradicional pamonha?

Além de render receitas incontáveis, o milho verde ainda é fonte de fibras e um grande aliado da saúde da flora intestinal, dos olhos, da pele e dos cabelos. Ou seja, motivos para inclui-lo no cardápio semanal não faltam.

No paladar, o milho também tem suas particularidades. A nutricionista do Comitê Umami, Mariana Rosa, explica que o milho proporciona o gosto umami, um dos cinco gostos básicos do paladar humano. “Essa característica do ingrediente traz muito sabor para a preparação e o que nem todos sabem é que esse gosto oferece muitos benefícios, como o aumento da salivação e o prolongamento do sabor, que interferem diretamente na aceitação alimentar de, principalmente, crianças e idosos, a manutenção da higiene bucal e a digestão de proteínas”, ressalta.

Além da pipoca e da espiga, o milho pode ser protagonista de outras refeições do seu dia a dia. Para isso, a especialista ensina cinco receitas saborosas, doces e salgadas, para usufruir de toda a versatilidade do ingrediente. Confira:

CURAU DE MILHO VERDE TRADICIONAL

Rendimento: 15 porções

Tempo de preparo: 20 minutos



Ingredientes

8 espigas de milho verde (tamanho médio) (1,8 Kg)

3 xícaras e meia (chá) de leite (750 ml)

1 colher (sopa) de manteiga (15 g)

2 xícaras (chá) de açúcar (300 g)

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

1. Retire os grãos do milho com um ralador grosso ou com uma faca;

2. Bata os grãos no liquidificador por aproximadamente três minutos e depois passe em uma peneira para retirar somente a polpa;

3. Coloque a massa peneirada em uma panela e adicione o leite, o açúcar e a manteiga. Leve ao fogo por cerca de 10 minutos e mexa sem parar até engrossar;

4. Coloque em uma tigela e, por cima, polvilhe a canela;

5. Leve à geladeira e sirva quando ganhar a aparência de um pudim.

CREME DE MILHO COM RENDA DE PARMESÃO

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola pequena picada (100 g)

3 espigas de milho debulhadas (300 g)

meia colher (chá) de sal

meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado (50 g)

Modo de preparo

1. Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer;

2. Junte a cebola e refogue rapidamente até dourar;

3. Retire do fogo e transfira para o copo do liquidificador. Acrescente o milho e o sal, e bata por 2 minutos, ou até virar um creme;

4. Coe com o auxílio de uma peneira, volte à panela e deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela semitampada, por aproximadamente 10 minutos, ou até engrossar;

5. Enquanto isso, em uma frigideira grande, espalhe o queijo parmesão e leve ao fogo médio por 2 minutos, ou até começar a dourar;

6. Retire cuidadosamente, com o auxílio de uma espátula, e deixe esfriar até enrijecer;

7. Quebre em pedaços grandes e sirva em seguida acompanhando o creme de milho.

BOLO DE MILHO SALGADO

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Ingredientes

4 ovos

1 colher (chá) de sal (5 g)

2 xícaras (chá) de leite (400 ml)

meia xícara (chá) de margarina sem sal (100 g)

1 xícara (chá) de farinha de trigo (110 g)

1 e meia xícara (chá) de fubá (195 g)

1 colher (sopa) de fermento em pó (12 g)

200 g de queijo de coalho, em cubinhos

Modo de preparo

1. Na tigela da batedeira, coloque as claras de ovo e uma pitada do sal, e bata até espumar;

2. Junte as gemas, o leite, a margarina e o restante do sal, e continue batendo até ficar homogêneo;

3. Transfira para uma tigela e misture a farinha de trigo, o fubá e o fermento, delicadamente;

4. Disponha em uma assadeira retangular (30 X 20 cm), untada e enfarinhada, espalhe o queijo de coalho e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por cerca de 20 minutos, ou até que inserindo um palito na superfície, este saia limpo;

5. Retire do forno e sirva em seguida.

*Dicas: Se não tiver batedeira, utilize o liquidificador para misturar os ingredientes, com exceção da farinha de trigo, fubá e fermento, que devem ser misturados delicadamente à parte. Se preferir, acrescente pedacinhos de linguiça calabresa defumada e frita à massa do bolo.

PAMONHA SALGADA

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 120 minutos

Ingredientes

10 espigas de milho verde de tamanho médio (2,2 Kg)

1 colher (sopa) de açúcar (12 g)

2 colheres (chá) de sal (10 g)

1 colher (sopa) de margarina (15 g)

1 xícara (chá) de óleo de soja (200 ml)

meia colher (chá) de fermento (2 g)

1 xícara (chá) de leite (200 ml)

100 g de queijo parmesão ralado

Palhas para a embalagem

Modo de preparo

1. Retire as palhas e guarde para utilizar como embalagem;

2. Rale o milho ou retire os grãos com uma faca e bata no liquidificador;

3. Coloque todos os ingredientes em uma panela e mexa até engrossar. Depois que a mistura estiver pronta, coloque-a dentro da palha de milho e feche com barbante culinário;

4. Depois de embaladas, deve-se inserir as pamonhas em um caldeirão de água fervendo;

5. Cozinhe por pelo menos 1 hora ou até a palha se tornar amarelada;

6. Sirva.

PAMONHA DOCE (SEM LEITE DE COCO)

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 120 minutos

Ingredientes

10 espigas de milho verde de tamanho médio (2,2 Kg)

meia xícara (chá) de leite (100 ml)

1 colher (sopa) de manteiga (15 g)

1 e meia xícara (chá) de açúcar

1 pitada de sal

Palhas para a embalagem

Modo de preparo

1. Retire as palhas e guarde para utilizar como embalagem;

2. Rale o milho ou retire os grãos com uma faca e bata no liquidificador;

3. Coloque o leite e a manteiga em uma panela e leva ao fogo médio até derreter;

4. Adicione o milho, o açúcar, o sal e mexa até engrossar;

5. Depois que a mistura estiver pronta, coloque-a dentro da palha de milho e feche com barbante culinário;

6. Depois de embaladas, deve-se inserir as pamonhas em um caldeirão de água fervendo;

7. Cozinhe por pelo menos 1 hora ou até a palha se tornar amarelada;

8. Sirva.