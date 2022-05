Práticas e deliciosas! Receitas de tapioca para um jantar leve

Prática, versátil e rápida de fazer, a tapioca é o ingrediente perfeito para inserir no dia a dia de quem tem muita fome e pouco tempo ou disposição para cozinhar. Uma das vantagens é a enorme possibilidade de adições e misturas à farinha, transformando-a em uma receita diferente todos os dias.

Para quem ama, mas está enjoado de repetir os mesmos sabores de sempre, separamos receitas de tapioca bem diferentes para variar o cardápio. Tem tapioca levinha, vegana, misturada com outros ingredientes e até com ovo (a famosa crepioca!). Confira:

Tapioca de peito de peru, alho-poró e cream cheese

Ingredientes

Para a massa

50 gramas de goma de mandioca

Para o recheio

50 gramas de cream cheese

30 gramas de peito de peru em fatias

1 colher (sopa) de alho-poró

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o cream cheese, o peito de peru e o alho-poró. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque a goma de tapioca, formando uma camada uniforme semelhante a uma panqueca. Espere a massa firmar e vire, deixando secar rapidamente do outro lado. Acrescente o recheio, dobre ao meio e sirva. *Receita do chef Ricardo Silva (Tap’s Burguer)

Tapioca vegana de tomate seco, alho-poró, manjericão, azeitona e cebola

Ingredientes

Para a massa

50 gramas de goma de mandioca

Para o recheio

2 colheres (sopa) de tomate seco picado

1 punhado de cebola fatiada

1 colher (sopa) de alho-poró

1 punhado de azeitona sem caroço fatiada

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o tomate seco, a cebola, azeitona, o alho-poró, a azeitona e o manjericão. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque a goma de tapioca até cobrir todo o fundo e ficar uniforme, espalhando com uma colher ou espátula. Aqueça em fogo baixo até ficar firme, vire e deixe do outro lado. Recheie, dobre e sirva. *Receita do chef Ricardo Silva (Tap’s Burguer)

Tapioca de queijo e salada

Ingredientes

2 colher (sopa) de goma de tapioca

200 gramas de queijo coalho (ou de coalho) cortado em fatias

4 tomate cortados em rodelas

1 pé de alface americana pequena em tiras

Sal a gosto

Azeite de oliva a gosto

Orégano a gosto

Modo de preparo

Coloque 2 colheres da goma em uma frigideira média antiaderente. Espalhe até formar uma panqueca. Sobre a tapioca ainda na frigideira, coloque uma camada de queijo, uma de tomate e uma de alface em tiras. Tempere com sal, azeite e orégano. Dobre a tapioca e sirva.

Tapioca de rúcula com tomate seco

Ingredientes

5 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

50 gramas de tomate seco

50 gramas de queijo minas light

1 xícara de rúcula higienizada e picada

Modo de preparo

Coloque a goma de tapioca em uma frigideira antiaderente e preaquecida e espalhe com uma colher. Quando a massa ficar consistente, vire o lado e acrescente o recheio e feche.

Crepioca de espinafre e cottage

Continua após a publicidade

Ingredientes

1 ovo

1 colher (sopa) de tomate picado

2 colheres (sopa) de goma para tapioca

2 colheres (sopa) de queijo cottage

1 colher (chá) de orégano

1/2 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de cebola picada

1 xícara (chá) de espinafre

Modo de preparo

Em um bowl, junte o ovo, o tomate, a goma de tapioca, o cottage, o orégano e o sal. Mexa até virar uma mistura homogênea e reserve. Em uma frigideira pequena levemente untada com azeite, refogue a cebola e o espinafre rapidamente. Acrescente a massa da crepioca e distribua na frigideira. Doure dos dois lados em fogo médio. Sirva com folhas verdes.

Tapioca de queijo cottage, chia e mel

Ingredientes

5 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

2 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher (sopa) de chia

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo

Coloque a goma de tapioca em uma frigideira antiaderente e preaquecida e espalhe com uma colher. Quando a massa ficar consistente, vire o lado e acrescente o recheio previamente misturado.

Tapioca com ovo, tomate e linhaça

Ingredientes

5 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

1 colher sopa de semente de linhaça

1 ovo

1/2 tomate

1 colher (chá) de azeite

Orégano e sal a gosto

Modo de preparo

Pique o tomate e retire as sementes. Faça um ovo mexido e acrescente o tomate o azeite, o sal e o orégano. Reserve. Coloque a goma de tapioca em uma frigideira antiaderente e preaquecida e espalhe com uma colher. Quando a massa ficar consistente, vire o lado e acrescente o recheio reservado.

Tapioca de queijo branco com peito de peru

Ingredientes

5 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

50 gramas de peito de peru ralado

50 gramas de queijo branco picado

1 tomate

Orégano e sal a gosto

Modo de preparo

Pique o tomate e retire as sementes, misture com o peito de peru e o queijo. Acrescente o orégano e o azeite. Reserve. Coloque a goma de tapioca em uma frigideira antiaderente e preaquecida e espalhe com uma colher. Quando a massa ficar consistente, vire o lado e acrescente o recheio reservado.

Crepioca de beterraba

Ingredientes

1 ovo

2 colheres (sopa) de goma para tapioca hidratada

2 colheres (sopa) de beterraba crua ralada

Modo de preparo

Bata o ovo e misture bem os outros ingredientes. Espalhe numa frigideira antiaderente pequena e bem aquecida. Doure dos dois lados. Como recheio, você pode optar por misturas doces ou salgadas (se for uma receita salgada, inclua sal na receita, se for doce, você pode colocar mel, chocolate ou qualquer tipo de adoçante).

