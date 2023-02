Conheça as 6 pizzarias napolitanas mais premiadas do Brasil

Qual a melhor pizza do mundo? As da Itália certamente se apresentam no topo do ranking, mas as pizzas de São Paulo também estão no páreo. Prova disso é o resultado da edição 2022 do guia italiano 50 Top Pizza, que elege as melhores pizzarias do mundo, tido como um dos mais importantes do setor.

Divulgado recentemente, o ranking traz vários endereços brasileiros com direito a muitos elogios dos críticos. A tradicional Bráz, com diversas unidades em São Paulo, levou a quinta posição entre as redes de pizzarias artesanais. Também aparecem na lista a tradicional 1900 Pizzeria, em 28º posto, e a Ciao Pizzeria Napoletana, representando Porto Alegre em 41º lugar. Já a liderança ficou por conta da mais tradicional pizzaria italiana: Da Michele, em Nápoles.

“São Paulo é certamente a capital brasileira da pizza, mas provavelmente também da América do Sul. É difícil, senão impossível, encontrar pizzas melhores que as desta cidade. Uma delas, a da A Pizza da Mooca, com certeza não carece de personalidade”, analisam os críticos do guia italiano, citando a pizzaria paulistana que aparece em 83º lugar da premiação geral.

O guia é dividido em duas categorias: a geral e também a lista de pizzarias de rede. Para ser considerado na categoria 50 Top World Artisan Pizza Chains, os restaurantes devem ter cinco unidades ou mais no país de origem (desde que mantenha o mesmo nível de qualidade em todos), e são levados em consideração os estilos de pizza, além de exigir que o preparo seja artesanal. No topo dessa lista, aparecem representantes de Austrália, França, Espanha e Reino Unido no Top 10.

A seguir, você confere as pizzarias brasileiras que brilharam na última edição do 50 Top Pizza:

Bráz Pizzaria, São Paulo (5º lugar – ranking mundial de redes)

Uma das redes mais famosas de pizzaria em São Paulo, a Bráz Pizzaria ficou com o 5º lugar do ranking das melhores pizzas mundiais. Considerada um clássico paulistano com inspiração napolitana, a marca foi fundada em 1998 e investe em massas com tempo de crescimento de 48 a 72 horas, sendo a maioria dos produtos provenientes da Itália e outros de pequenos produtores brasileiros.

“O atendimento temperado com a clássica alegria brasileira faz desta rede artesanal a referência absoluta não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul”, elogia o ranking. Mais informações em @brazpizzariaetrattoria.

1900 Pizzeria, São Paulo (28º lugar – ranking mundial de redes)

Outra grande e tradicional rede paulistana, a 1900 Pizzeria foi fundada em 1983 quase como um hobby de Giovanni Paolo Momo. A inspiração é a pizza napolitana, ainda que ao longo desses 40 anos tenham acontecido inúmeras evoluções, desde o lançamento da pizza vegana à de salmão com coberturas cada vez mais fartas e variadas, indo de encontro ao paladar brasileiro. “Grande atenção à formação do pessoal da cozinha e do salão, bom serviço de cervejas”, destaca a crítica. Mais informações em @1900pizzeria.

Ciao Pizzeria Napoletana, Porto Alegre (41º lugar – ranking mundial de redes)

No 41º lugar no ranking mundial de redes de pizzaria, a Ciao Pizzeria Napoletana é a única fora da capital paulista. Localizada em Porto Alegre (RS), a casa gaúcha oferece massa crocante e aerada, produzida em fermentação longa de 24 horas. “Parece que estamos em Nápoles quando vemos no menu a pizza de Cosacca, com tomate e queijo, uma raridade fora da Itália”, ressaltam os críticos do ranking. Mais informações em @pizzeriaciao.

A Pizza da Mooca, São Paulo (83º lugar – ranking mundial)

Vencedora da 77ª posição do ranking italiano que define as melhores pizzas do mundo, a Pizza da Mooca produz uma massa que fermenta por, no mínimo, 48 horas na geladeira, o que confere ao produto final leveza e sabor. No cardápio estão receitas clássicas feitas a partir de poucos e bons ingredientes. Os produtos vêm de artesãos locais, a única concessão a essa regra é para as farinhas, que vêm da Itália.

“Experimente a Caprese com muçarela de búfala e a de Anchova, muito boas mesmo. A carta de bebidas é essencial, mas aqui a gim tônica é sempre uma garantia”, aconselham os críticos do ranking. Mais informações em @apizzadamooca.

Leggera Pizza Napoletana, São Paulo (83º lugar – ranking mundial)

A massa de fermentação longa e a qualidade de suas coberturas fizeram a Leggera Pizza Napoletana levar o 83º lugar do ranking 50 Top Pizza World. A pizzaria fica localizada no bairro de Perdizes (há também uma unidade no bairro Jardins) e possui o certificado da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), que não é tão facilmente encontrado na América do Sul e certifica que a pizzaria que o exibe produz um produto compatível à norma internacional de produção da pizza ao estilo napolitano.

“Experimente o aperitivo feito de croquetes de batata, os clássicos “bolinhos de arroz” à moda napolitana e uma focaccia com salada caprese, tudo muito bem feito. Massa macia, bem alveolada. Para completar, os cannoli são uma verdadeira delícia, recheados com ricota fresca, laranja cristalizada e chocolate amargo”, indicam os críticos. Mais informações em @leggerapizzanapoletana.

QT Pizza Bar, São Paulo (99º – ranking mundial)

Com decoração industrial e moderninha, a QT Pizza Bar ficou com o 99º do ranking. A borda é fina, crocante, e os sabores oferecidos são tradicionais, mas há também opções mais ousadas como a pizza de ovo, com fondue de queijo parmesão e emental, geleia de bacon e gema. “Experimente a pizza com parmesão, fior di latte, queijo de cabra, mel e trufas e a incrível carbonara. Para acompanhar a pizza, excelentes coquetéis”, ressaltam os avaliadores do ranking. Mais informações em @qtpizzabar.