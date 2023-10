Janaína Torres Rueda é eleita a melhor chef mulher da América Latina

Atualizado em 5 out 2023, 12h00 - Publicado em 5 out 2023, 11h57

A chef Janaína Torres Rueda foi nomeada como Latin America’s Best Female Chef, título concedido pela premiação Latin America’s 50 Best Restaurants para a melhor chef mulher da América Latina.

Janaína é proprietária, junto ao chef Jefferson Rueda, do restaurante A Casa do Porco, do Dona Onça, da lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, todos em São Paulo. Além de coproprietária dos empreendimentos com Jefferson Rueda, a chef é figura central no movimento da gastronomia social do Brasil.

Janaína, que já foi capa de CLAUDIA, é a décima a receber o prêmio que, segundo o publicação, “marca uma década de celebrações à inclusão na culinária e do empoderamento das futuras gerações de chefs mulheres”. Ela se junta ao grupo de chefs vencedoras do título em edições passadas: Manoella “Manu” Buffara, Narda Lepes, Pía León, Leonor Espinosa e Helena Rizzo.

Em 2022, A Casa do Porco foi eleito pela publicação o melhor restaurante no Brasil, registrando seu nome na lista Latin America’s 50 Best Restaurants. Já este ano, o estabelecimento ocupou o 12° posto na lista mundial.

Janaína será homenageada no dia 28 de novembro, quando a premiação acontecerá pela primeira vez em terras brasileiras, no Rio de Janeiro. A premiação Latin America’s Best Female Chef é o primeiro de três que serão anunciados antes da cerimônia oficial no Rio.

