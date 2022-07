A Casa do Porco é eleito 7º melhor restaurante do mundo

Em edição comemorativa de 20 anos, o The World’s 50 Best Restaurants anunciou nesta segunda-feira (18) os melhores restaurantes do mundo em 2022. Em um feito notável, A Casa do Porco, dos chefs Janaína e Jefferson Rueda, subiu dez posições e conquistou o 7º lugar da premiação. O carioca Oteque também aparece no top 50 da lista, levando a posição 47.

A classificação foi anunciada em cerimônia presencial realizada em Londres, no Old Billingsgate, prédio vitoriano que abrigou o maior mercado de peixes do mundo no século XIX. Em Londres, Janaína e Jefferson celebraram a colocação e a presença crescente de restaurantes brasileiros na lista.

“É sempre uma honra estar nesta lista ao lado de grandes chefs do mundo. E este ano estamos ainda mais contentes por ter a companhia do chef Alberto Landgraf celebrando com a gente a gastronomia brasileira entre as melhores do planeta, com a chegada do Oteque ao grupo dos 50 Best. Já somos seis entre os 100 melhores – com D.O.M., Lasai, Maní e o Evvai, do Luís Filipe Souza, que também entrou agora em 2022 – e esperamos que a cada ano tenhamos mais e mais brasileiros nessa festa, mostrando a qualidade da nossa cozinha”, afirmou o chef Jefferson Rueda.

“Entendo que a nossa missão enquanto cozinheiros é educar sobre a nossa cultura e a nossa história por meio da comida, e estar nessa lista é ter a cozinha popular brasileira e o que chamamos de ‘alta gastronomia caipira’ reconhecidas no mundo! Esperamos que a representatividade do Brasil no 50 Best siga se multiplicando, para que cada vez mais gente possa ser tocada pela diversidade dos nossos ingredientes, temperos e técnicas”, completou a chef Janaína Rueda.

Já no ranking completo, com os 100 melhores restaurantes do mundo, o Brasil é representado também pelo Maní (da chef Helena Rizzo, o carioca Lasai, o paulistano Evvai, estreante no ranking, e o premiado D.O.M, do chef Alex Atala. Confira aqui os detalhes da lista prévia.

O primeiro lugar do The World’s 50 Best Restaurants 2022 ficou com o dinamarquês Geranium, do chef Rasmus Kofoed. Mais de mil especialistas anônimos do setor de restauração e da indústria de hospitalidade – com equilíbrio de gênero entre os votantes e cobertura de 27 regiões em todo o planeta – compõem o painel de votação que resulta na lista dos melhores restaurantes do mundo. Restaurateurs, escritores, críticos e bem viajados amantes da gastronomia votaram em 10 restaurantes cada, com a opção de escolher locais em sua região de origem ou além, dependendo de sua capacidade de viajar nos últimos 18 meses. A votação e os resultados são auditados de forma independente pela Deloitte.

