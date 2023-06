A Casa do Porco é único restaurante brasileiro entre os melhores do mundo

A Casa do Porco, restaurante de Jefferson Rueda e Janaina Torres, foi eleito o 12° melhor restaurante do mundo pela aguardada premiação The World’s 50 Best Restaurants Awards. O ranking foi anunciado na noite da última terça (20), em Valência, na Espanha.

O posto de melhor restaurante do mundo ficou para o Central, restaurante peruano de Lima, que foi eleito também como melhor restaurante da América Latina pela premiação deste ano. A casa liderada pelos chefs Virgilio Martinez e Pía León tomou o posto do Geranium, em Copenhague.

No ano passado, A Casa do Porco também esteve no ranking global entre os dez melhores, ocupando a 7ª posição. Desta vez, caiu cinco posições, mas agora é o único brasileiro da lista dos 50 melhores, que em 2022 contou também com a presença do carioca Oteque, que caiu para o 76° lugar. Além disso, o Maní, de Helena Rizzo e o D.O.M., de Alex Atala, deixaram o ranking dos 100 melhores.

A lista deste ano mostra que a América do Sul reforça ainda mais sua presença na gastronomia mundial, com um total de nove restaurantes no ranking, incluindo dois estreantes: o Kjolle de Pía León (28º lugar), em Lima, e o El Chato (33º lugar), em Bogotá.

Já a Ásia conta com sete representantes na lista, incluindo o Odette, em Singapura, eleito o The Best Restaurant in Asia (14º lugar), juntamente com as novidades Le Du (15º lugar) e Gaggan Anand (17º lugar), ambos em Bangkok, e o Sézanne, em Tóquio (37º lugar). Pela primeira vez, dois restaurantes de Dubai entraram na lista: o Trèsind Studio (11º lugar), eleito The Best Restaurant in Middle East & Africa, e o Orfali Bros Bistro (46º lugar).

Processo de votação

A lista The World’s 50 Best Restaurants 2023 é votada por 1.080 especialistas internacionais do setor de restaurantes e gastronomia que já viajaram pelo mundo, sendo eles membros da The World’s 50 Best Restaurants Academy. A Academy, que busca equilíbrio entre os gêneros, é composta por 27 regiões distintas ao redor do mundo, cada uma com 40 membros, incluindo um presidente. O processo de votação não sofre influência dos patrocinadores do evento.

Segundo a publicação, a classificação da lista The World’s 50 Best Restaurants, incluindo as posições de 51 a 100, é realizada de forma independente.

Confira o ranking completo dos 100 melhores restaurantes do mundo:

1 – Central (Lima)

2 – Disfrutar (Barcelona)

3 – Diverxo (Madri)

4 – Asador Etxebarri (San Sebastián, Espanha)

5 – Alchemist (Copenhague)

6 – Maido (Lima)

7 – Lido 84 (Gardone Riviera, Itália)

8 – Atomix (Nova York)

9 – Quintonil (Cidade do México)

10 – Table by Bruno Verjus (Paris)

11 – Trèsind Studio (Dubai)

12 – A Casa do Porco (São Paulo)

13 – Pujol (Cidade do México)

14 – Odette (Singapura)

15 – Le Du (Bancoc)

16 – Reale (Castel di Sangro, Itália)

17 – Gaggan Anand (Bancoc)

18 – Steirereck(Viena)

19 – Don Julio (Buenos Aires)

20 – Quique Dacosta (Valência)

21 – Den (Tóquio)

22 – Elkano (Getaria, Espanha)

23 – Kol (Londres)

24 – Septime (Paris)

25 – Belcanto (Lisboa)

26 – Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suíça)

27 – Florilège (Tóquio)

28 – Kjolle (Lima)

29 – Boragó (Santiago)

30 – Frantzén (Estocolmo)

31 – Mugaritz (San Sebastián, Espanha)

32 – Hiša Franko (Kobarid, Eslovênia)

33 – El Chato (Bogotá)

34 – Uliassi (Senigallia, Itália)

35 – Ikoyi (Londres)

36 – Plénitude (Paris)

37 – Sézanne (Tóquio)

38 – The Clove Club (Londres)

39 – The Jane (Antuérpia, Bélgica)

40 – Restaurant Tim Raue (Berlim)

41 – Le Calandre (Rubano, Itália)

42 – Piazza Duomo (Alba, Itália)

43 – Leo (Bogotá)

44 – Le Bernardin (Nova York)

45 – Nobelhart & Schmutzig (Berlim)

46 – Orfali Bros Bistro (Dubai)

47 – Mayta (Lima)

48 – La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, França)

49 – Rosetta (Cidade do México)

50 – The Chairman (Hong Kong)

51 – Narisawa (Tóquio)

52 – Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

53 – Brat (Londres)

54 – Alcalde (Guadalajara)

55 – Ernst (Berlim)

56 – Sorn (Bancoc)

57 – Jordnær (Copenhague)

58 – Lasai (Rio de Janeiro)

59 – Mérito (Lima)

60 – La Cime (Osaka)

61 – Chef’s Table at Brooklyn Fare (Nova York)

62 – Arpège (Paris)

63 – Neolokal (Istambul)

64 – Aponiente (El Puerto de Santa María, Espanha)

65 – Burnt Ends (Singapura)

66 – Turk Fatih Tutak (Istambul)

67 – Le Clarence (Paris)

68 – SingleThread (Healdsburg, Estados Unidos)

69 – Zén (Singapura)

70 – Sud 777 (Cidade do México)

71 – Core by Clare Smyth (Londres)

72 – Sühring (Bancoc)

73 – Cosme (Nova York)

74 – Nusara (Bancoc)

75 – Fyn (Cidade do Cabo)

76 – Oteque (Rio de Janeiro)

77 – Tantris (Munique)

78 – Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Paris)

79 – Nuema (Quito)

80 – Flocons de Sel (Megève, França)

81 – Azurmendi (Larrabetzu, Espanha)

82 – Enigma (Barcelona)

83 – Sazenka (Tóquio)

84 – Meta (Singapura)

85 – Enrico Bartolini (Milão)

86 – Lyle’s (Londres)

87 – Ossiano (Dubai)

88 – Potong (Bancoc)

89 – Mingles (Seul)

90 – Wing (Hong Kong)

91 – Kadeau (Copenhague)

92 – Neighborhood (Hong Kong)

93 – Kei (Paris)

94 – La Colombe (Cidade do Cabo)

95 – Ceto (Roquebrune-Cap-Martin, França)

96 – Ricard Camarena Restaurant (Valência)

97 – Labyrinth (Singapura)

98 – Saison (San Francisco)

99 – Fu He Hui (Xangai)

100 – Maito (Cidade do Panamá)