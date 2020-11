10 receitas de torta de liquidificador muito fáceis de fazer

Entre as receitas que são sucesso de audiência em CLAUDIA, há sempre a torta de liquidificador. Queridinha das nossas leitoras, esse tipo de torta é tão gostosa quanto prática e fácil de fazer.

Selecionamos nove tortas salgadas com recheios e tipos de massa diferentes e também torta uma doce feita com limão e sucrilhos. Vale lembrar que os ingredientes podem ser facilmente substituídos, caso nenhum deles seja do seu agrado.

Coloque o liquidificador para trabalhar e mãos à torta:

]

Veja também:

10 receitas para o café-da-manhã

10 receitas fitness deliciosas e fáceis de fazer

10 receitas de pizza