Espetinho de frango satay

Modo de preparo

Para o frango

500 gramas de peito de frango desossado, sem pele e dividido em 12 tiras compridas

2 colheres (sopa) de shoyu

Suco de 1/2 limão

Para o molho

1 colher (sopa) de óleo de gergelim

1/2 colher (sopa) de gengibre ralado

1 dente de alho picado

2 colheres (sopa) de cebola roxa picada

1/2 colher (sopa) de talo de capim-limão em rodelinhas finas

1/2 xícara de amendoim torrado sem pele

1 colher (sopa) de açúcar mascavo

1/2 colher (sopa) de nam pla* (molho de peixe tailandês) ou shoyu

1 colher (chá) de vinagre de arroz

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de leite de coco

1 pimenta dedo-de-moça picada

Sal a gosto

Para os espetos

1 colher (sopa) de óleo vegetal

Prepare o frango Em uma tigela, tempere as tiras de frango com o shoyu e o suco de limão e misture bem. Cubra com um pano e deixe marinar por 1 hora na geladeira. Prepare o molho Numa panela pequena em fogo médio, aqueça o óleo de gergelim e refogue o gengibre, o alho, a cebola e o capim-limão. Acrescente o amendoim, o açúcar, o molho de peixe, o vinagre e o suco do limão. Após um minuto, acrescente o leite de coco. Adicione a pimenta, ajuste o sal e deixe ferver por um minuto. Desligue o fogo e transfira o molho para o liquidificador. Bata até obter uma mistura uniforme. Reserve. Prepare os espetos Coloque cada uma das 12 tiras de frango em espetinhos de madeira ou bambu. Leve uma frigideira grande ao fogo médio com um fio de óleo. Frite metade dos espetinhos por 2 a 3 minutos de cada lado ou até dourar e transfira para um prato. Depois, faça o mesmo com a outra metade. Sirva os espetinhos com o molho quente.

*Receita por Heloisa Bacellar (veja mais receitas)