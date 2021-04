Pad thai de mignon suíno

Modo de preparo

200 gramas de massa seca de arroz tipo talharim (ou bifum ou massa para yakissoba já cozida e escorrida)

2 ovos levemente batidos

1 colher (chá) de açúcar

1 pitada de sal

1 colher (sopa) de saquê

7 colheres (sopa) de óleo vegetal

1 cebola roxa média em fatias finas

400 gramas de mignon suíno em cubos pequenos (ou frango ou camarão ou cogumelos)

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de gengibre fresco ralado

1/2 pimentão vermelho limpo e em tirinhas

1 xícara de broto de feijão

6 colheres (sopa) de shoyu

2 colheres (sopa) de nam pla (molho de peixe tailandês)

1 colher (sopa) de molho de ostra

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

2 xícaras de brócolis cozido

200 gramas de aspargos ou ervilha cozidos

Suco de 1 limão

Sal a gosto

2 ramos de cebolinha

10 folhas de hortelã

2 ramos grandes de coentro

10 folhas de manjericão

2 pimentas dedo-de-moça em tirinhas

1/2 xícara de castanha-de-caju torrada e picada (ou amendoim)

6 minimilhos em conserva em rodelas

12 tomates-cereja maduros e cortados ao meio

Leve ao fogo alto uma panela grande com 4 litros de água. Quando ferver, desligue o fogo, junte a massa de arroz, mexa para soltar e deixe repousar por 15 minutos ou até que esteja macia. Escorra e reserve. Numa tigela, misture os ovos, o açúcar, o sal e o saquê. Aqueça 1 colher (sopa) de óleo numa frigideira pequena, junte a mistura de ovo e mexa sempre até virar um ovo mexido. Retire do fogo e reserve. Aqueça bem uma wok ou frigideira grande. Ainda em fogo alto, junte 4 colheres (sopa) de óleo, a cebola e espere começar a dourar. Acrescente a carne e misture bem rápido até começar a cozinhar. Adicione o alho e o gengibre. Quando dourar, acrescente o pimentão, o broto de feijão, o shoyu, os molhos de peixe e de ostra e o açúcar mascavo. Deixe ferver por 30 segundos, até formar um caldo. Acrescente o brócolis, o aspargo, a massa escorrida e mais 2 colheres (sopa) de óleo e deixe no fogo por mais um minuto, só para aquecer a massa. Retire do fogo, junte o suco do limão, acerte o sal, acrescente as ervas, a pimenta e a castanha. Transfira o preparo para uma travessa, espalhe por cima o milho, os tomatinhos, o ovo mexido e sirva em seguida.

*Receita por Heloisa Bacellar (veja mais receitas)