Arroz doce tailandês com coco e manga

Modo de preparo

1 xícara de arroz motigome (glutinoso)

400 mililitros de leite de coco

1 ⅓ de xícara de açúcar

1 colher (chá) de sal

2 mangas maduras grandes, geladas, sem casca e cortadas em cubos

1 colher (sopa) de gergelim torrado

Um dia antes, lave muito bem o arroz. Depois, transfira os grãos para uma tigela, adicione água até ficarem submersos e cubra com um pano. Deixe de molho em temperatura ambiente. Com três horas de antecedência, ou na véspera, leve ao fogo médio uma panela com o leite de coco, 1/2 xícara de água, o açúcar e o sal. Quando levantar fervura, retire do fogo, transfira para um pote de vidro com tampa e leve à geladeira. Escorra o arroz e descarte a água. Coloque os grãos num pano fino de algodão, e faça uma trouxinha sem nó. Posicione o pano numa peneira de metal que encaixe numa panela grande, coloque água na panela o bastante para tocar na base da peneira. Tampe e aqueça em fogo alto. Quando ferver, deixe por 30 minutos ou até os grãos estiverem macios. Se ainda estiverem duros, cozinhe por mais alguns minutos. Retire do fogo, deixe descansar por cinco minutos, abra o pano com cuidado e transfira para uma travessa. Regue o arroz com 1/4 da calda que estava na geladeira, deixe absorver por dois minutos, regue com mais 1/4 da calda, aguarde mais dois minutos, depois despeje o restante. Posicione a manga ao redor do arroz, polvilhe o gergelim e sirva.

*Receita por Heloisa Bacellar (veja mais receitas)