Refresco de caju

Modo de preparo

8 cajus (1 quilo) maduros, com casca, sem castanhas e cortados ao meio

1/4 de xícara de açúcar

1 colher (sopa) de suco de limão

No liquidificador, acrescente o caju e bata com 1 ½ xícara de água até obter uma pasta lisa. Passe por uma peneira espremendo bem e complete com água, se necessário, para obter 2 xícaras de suco. Despeje metade do suco numa jarra, junte 1 litro de água e leve à geladeira. Coloque o restante numa panela com o açúcar, misture até dissolver e aqueça em fogo médio. Cozinhe por 30 minutos, mexendo de vez em quando para não queimar, até virar uma pasta dourada. Se engrossar demais, junte 1/4 de xícara de água ao final. Acrescente o limão, misture, e retire do fogo. Transfira a compota para um pote e deixe esfriar. Na hora de servir, separe quatro copos e coloque uma parte da compota no fundo de cada um. Retire o suco da geladeira, mexa bem, despeje nos copos e sirva.

*Receita por Heloisa Bacellar (veja mais receitas)