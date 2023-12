Bolo de chocolate de liquidificador da Carole Crema

O bolo de chocolate é sempre um dos favoritos. Seja em reuniões ou em aniversários, é impossível se resistir, ainda mais quando ele vem acompanhado de uma caldinha deliciosa que deixa a sobremesa no ponto perfeito de umidade! Quer uma versão gostosa e prática? A chef Carole Crema ensina a sua receita de bolo de chocolate de liquidificador.

Receita de bolo de chocolate de liquidificador

Ingredientes:

Massa

3 ovos;

1 xícara de leite (200ml);

2 xícaras de açúcar (300g);

2 xícaras de farinha de trigo (240g);

1 xícara de chocolate em pó (150g);

3 colheres de sopa de manteiga (50g);

1 colher de sopa de fermento;

1 colher de chá de essência de baunilha.

Calda

½ xícara de açúcar (70g);

3 colheres de sopa de manteiga (50g);

½ xícara de chocolate em pó (80g);

1 xícara de leite (200ml).

Modo de preparo:

Prepare a assadeira (forma) para o bolo antes mesmo de começar a fazer a massa. Para isso, unte com um pouco de manteiga derretida num pedaço de guardanapo ou papel toalha. Se preferir, use um pincel e pincele toda a forma.

Numa panelinha ou no micro-ondas, aqueça o leite com a manteiga para que ela derreta. Coloque no liquidificador os ingredientes, sempre começando pelos líquidos. Então… leite, manteiga derretida, ovos, essência de baunilha, farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó e fermento. Bata bem para fazer uma massa bem lisinha e homogênea.

Despeje a massa na assadeira e leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C até que a massa esteja cozida, cheirosa e levemente dourada. Enquanto o bolo assa prepare a caldinha.

Coloque numa panela pequena todos os ingredientes; o leite, o chocolate em pó, o açúcar e a manteiga. Leve para o fogo em chama baixa e cozinhe mexendo até que ferva e esteja lisa e homogênea, com o chocolate e o açúcar dissolvidos.

