Rodrigo Oliveira e Adriana Salay ensinam suas receitas de família

Num menu dividido com o marido, o chef Rodrigo Oliveira, a quatro mãos para um editorial de CLAUDIA (leia aqui a reportagem completa), a historiadora Adriana Salay elegeu três receitas que exemplificam suas muitas versões.

O nhoque e a tortilha são preparos que remetem às memórias distantes, de quando observava a bisavó cozinhar, e que passou para a rotina da família, principalmente aos domingos.

Já as panquecas estão sempre na lancheira das crianças, visto que Adriana é a responsável por prepará-las diariamente, garantindo algo que faça os olhos dos pequenos brilharem (as da página anterior, aliás, foram devoradas por Alice e Pedro, filhos do casal, logo após as fotos). Douradinhas e aromatizadas com cumaru (ou essência de baunilha), foram preparadas na tapioqueira rendada desenvolvida pela marca Mocotó — disponível na lojinha do restaurante.

Os pratos escolhidos por Rodrigo deixam sua marca registrada na gastronomia: uma culinária sertaneja e com o toque autêntico do chef. As receitas fazem parte de um menu que marca os 50 anos do estabelecimento criado por José de Almeida. O pai do chef fundou o Mocotó, que no início era uma Casa do Norte, em 1973.

Os dadinhos de tapioca, um símbolo de sua trajetória, ganham uma nova versão feita com cereais fermentados. “Foi uma maneira de tornar a nossa receita ainda mais inclusiva. Ela é vegana, supernutritiva e, ao mesmo tempo, rica e untuosa pela macadâmia”, explica Rodrigo.

A carne de sol guisada é feita à moda de suas tias: “É servida com pirão preparado com leite fresco, queijo coalho da fazenda Atalaia e farinha de mandioca da Fazenda Maniwa”, diz o chef em referência à fazenda em Socorro (PE), um de seus projetos agroflorestais.

Já do sítio Mulungu — outro espaço cuidado pela família, este em São José dos Campos (SP) —, vêm as mangas. O cardápio festivo traz de volta o cajá-manga, sobremesa célebre do Esquina Mocotó: “vegana, refrescante e feita de pura fruta, com um toque de baunilha da Bahia”, define o chef.

Confira as receitas ensinadas por Adriana Salay e Rodrigo Oliveira:

Dadinhos de cereal

Veja aqui essa versão vegana dos famosos dadinhos de tapioca do chef Rodrigo Oliveira.

Tortilha da minha avó

Fácil de fazer, essa receita da historiadora Adriana Salay é um tesouro de família – aprenda a fazer.

Pirão de Leite com Carne de Sol

A clássica carne de sol do Mocotó com o toque contemporâneo do chef Rodrigo Oliveira, veja como fazer.

Panqueca para o lanche

Receita indispensável para a hora do lanche, essa receita preparada por Adriana é a favorita das crianças, aprenda o passo a passo.

Cajá-Manga

Outra receita que marca o menu do Esquina Mocotó, essa sobremesa é levinha e perfeita para os dias quentes, veja o passo a passo.

Nhoque com molho de tomate e manjericão

Essa receita de família da historiadora Adriana Salay virou tradição à mesa aos domingos, aprenda a preparar.

