Aprenda a preparar uma receita de beijinho de coco infalível: é prática e deliciosa!

Receita de beijinho de coco

Ingredientes

Uma lata de leite condensado (395 g)

Meio pacote de coco seco ralado (50g)

Uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal

Uma gema de ovo

Coco ralado ou açúcar cristal para enrolar

Cravos-da-índia para enfeitar

Forminhas de festa

Modo de preparo

Coloque em uma panela pequena o leite condensado e o coco ralado e esquente em fogo baixo, sempre mexendo bem com uma espátula ou colher de pau. Assim que a mistura começar a esquentar (mas longe de ferver), adicione a manteiga (ou margarina) e a gema, sempre mexendo rapidamente para o ovo não cozinhar.

Mantenha a massa em fogo baixo e siga mexendo por pelo menos 10 a 15 minutos para que ela fique no ponto de enrolar. A mistura vai começar a engrossar, então tenha o cuidado de raspar o fundo e as laterais da panela para que nada queime. Para saber o ponto certo do beijinho, incline a panela e observe se a massa está se soltando do fundo. É esse o ponto exato.

Retire a panela do fogo e coloque o beijinho em um prato fundo para esfriar. Deixe esfriar em temperatura ambiente – é assim que a massa endurecerá e poderá ser enrolada. Enquanto isso, distribua em um prato fundo o coco ralado ou o açúcar cristal, e separe as forminhas de festa dentro de uma assadeira para facilitar o transporte.

Assim que a massa estiver fria, besunte as suas mãos com manteiga ou margarina para começar a enrolar os docinhos. Use uma colher de chá para fazer a medida dos beijinhos e enrole-os entre as palmas das mãos até ficarem redondos. Em seguida, passe-os no coco ralado ou no açúcar, e coloque-os com cuidado nas forminhas. Ao final de tudo, para enfeitar, espete cada um dos docinhos com um cravo-da-índia. Boa festa!

