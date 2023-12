Receita de salpicão de frango para refrescar o calor

Com as temperaturas batendo recorde ano após ano, que tal se alimentar com pratos gelados? Esse salpicão de frango defumado é a pedida certa para dias quentes.

Ingredientes

4 batata cozidas e partidas em cubos pequenos

1 xícara de chá de aipo (salsão) picado

1/2 frango cozido e defumado, já desfiado

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de pimentão amarelo em cubos pequenos

2 cenouras médias, descascadas e raladas

1 cebola ralada

1 xícara de chá de maionese da sua preferência

4 colheres de sopa de creme de leite de lata

1 colher de sopa de mostarda amarela

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Misture todos os legumes (a batata, o aipo, os pimentões, a cenoura, a cebola) junto com o frango desfiado em uma tigela. Em seguida, adicione a maionese, o creme de leite e a mostarda e misture bem.

Por último, tempere com sal, pimenta e o cheiro verde. Vá provando à medida que adicionar esses ingredientes para que a salada fique do seu gosto.

Depois de tudo misturado, cubra com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos uma hora e meia, até gelar bem.

Se quiser, decore antes de servir com rodelas de cenoura finas e folhas de salsinha sem talo.

Bom apetite!

