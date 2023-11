50 Best: A Casa do Porco é o 4º melhor restaurante da América Latina

Realizada pela primeira vez no Brasil, com o Rio de Janeiro como cenário, a cerimônia de premiação do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 elegeu na noite de terça (28), no Copacabana Palace, os melhores restaurantes da América Latina.

Grande destaque da lista, o restaurante Maido, de Lima (Peru), foi consagrado melhor restaurante da região, ficando à frente do colombiano El Chato (2º). Na edição mundial do prêmio, o Maido ocupa 6ª colocação e, em 2022, apareceu em 3º lugar no ranking latino-americano.

A celebração, que aconteceu em uma festa apenas para convidados, destacou ainda oito brasileiros em sua lista de 50 melhores estabelecimentos: A Casa do Porco (4ª posição), Lasai (14ª posição), Metzi (18ª – confira a reportagem com Luana Sabino e Eduardo Ortiz), Oteque (20ª), Nelita (21ª – confira a reportagem sobre a chef Tássia Magalhães), Evvai (22ª), Maní (34ª) e Manu (35ª).

A Casa do Porco, comandado por Jefferson Rueda e Janaína Torres Rueda, alcançou pelo segundo ano consecutivo a 4ª posição e, consequentemente, a primeira entre os nacionais. Já no ranking global, divulgado em junho deste ano, A Casa do Porco foi eleito o 12° melhor restaurante do mundo – caindo cinco posições em relação ao ano anterior.

Além disso, no início de outubro, a chef brasileira Janaína Torres Rueda foi anunciada como a vencedora do prêmio Latin America’s Best Female Chef 2023 – título que elege a melhor chef mulher da região. Janaína, que é responsável por empreendimentos como A Casa do Porco, em São Paulo, esteve presente na capital carioca para uma homenagem durante a celebração. Em setembro do ano passado, Janaína foi capa de CLAUDIA, relembre aqui a entrevista.

Em comparação à lista de 2022, o restaurante paulistano Charco, comandado por Tuca Mezzomo, caiu 21 posições e agora integra a lista prévia (que elenca até a 100ª colocação) em 56º lugar junto com o veterano D.O.M., que caiu para a 65ª colocação.

Continua após a publicidade

Primeira vez no Brasil

Em uma edição histórica, a lista dos Latin America’s 50 Best Restaurants foi revelada durante cerimônia no Rio de Janeiro. Anteriormente realizada na Cidade do México, Bogotá, Lima, Buenos Aires e Mérida, a premiação finalmente chegou por aqui em 2023 com sede no Copacabana Palace, apenas para convidados.

“Historicamente, a cultura da gastronomia como objeto de estudo técnico foi bastante eurocêntrica por séculos. Por consequência, os principais guias mundiais também. Então, é um trabalho de muito esforço que vem sendo feito pelo ranking ao longo de sua história para descentralizar e distribuir a votação de forma igualitária por todos os continentes. Trabalho desafiador, mas que tem dado grandes resultados – e rápidos”, resume Rosa Moraes, presidente que representa o Brasil na publicação geral, a The World’s 50 Best Restaurants.

“O Rio de Janeiro oferece uma paisagem gastronômica vibrante, que exemplifica a filosofia do 50 Best de mostrar a diversidade e profundidade do cenário culinário da América Latina. Além disso, é claro, é uma cidade conhecida por sua capacidade de festejar”, nos contou em entrevista William Drew, diretor de conteúdo da premiação. Leia aqui a entrevista na íntegra com os idealizadores da premiação.

Em 2024, o Rio de Janeiro irá novamente sediar a cerimônia do Latin America’s 50 Best Restaurants, conforme anunciado pelo prefeito Eduardo Paes logo no início da festa.

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.