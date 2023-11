50 Best: Brasil tem 9 restaurantes premiados na prévia dos melhores

Novamente, o Brasil se destaca na lista prévia do Latin America’s 50 Best Restaurants, com 9 restaurantes no ranking, que vai das posições 51 até 100. Pelo segundo ano seguido, a lista ampliada é uma marca do The World’s 50 Best Restaurants e busca apresentar a diversidade da cultura gastronômica da América Latina.

Os representantes brasileiros são Charco (No.56), do chef Tuca Mezzomo, com influências na gastronomia sulista, uma vez que Tuca é do Rio Grande do Sul, Fame Osteria (No.57), Mocotó (No.63), Kotori (No.64), D.O.M. (No.65) e Kan Suke (No.97), todos localizados em São Paulo; além do Ristorante Hotel Cipriani (No.95) e Ocyá (No.96), do Rio de Janeiro, e Origem (No.76), de Salvador.

“Muita felicidade em estar na lista por mais um ano, ocupando a 56ª posição entre os melhores restaurantes da América Latina. Agradecimento especial para a equipe Charco que é incansável e se dedica a fazer o melhor sempre. A todos os parceiros, clientes e amigos: obrigado pelo apoio desde o início. Que seja só o começo da nossa história. É uma honra representar o Brasil nessa lista ao lado de restaurantes incríveis”, comemorou o perfil do restaurante comandado por Tuca.

“Nosso objetivo é oferecer ainda maior reconhecimento à dedicação, paixão e habilidade das equipes por trás dos incríveis restaurantes da região, além de divulgar a fantástica diversidade que é tão única da América Latina. Parabéns a todos os restaurantes e equipes pelas merecidas colocações na lista ampliada”, comentou William Drew, diretor de conteúdo do Latin America’s 50 Best Restaurants.

Gastronomia latina diversificada

O grande destaque da edição de 2023 foi o Fonda Lo Que Hay, na Cidade do Panamá, subiu da posição No.57, em 2022, para o topo da lista ampliada, na posição No.51, enquanto o Animalón, em Valle de Guadalupe, avançou 47 posições para ocupar o lugar No.53, após aparecer no ranking de 2022 no lugar No.100. A Cidade do Panamá também aparece na lista com o restaurante Intimo, No.86.

Em relação à lista de 2022, novos destinos gastronômicos marcam presença: Barranquilla com Manuel (No.77), Córdoba com El Papagayo (No.82), José Ignacio com Marismo (No.90), Mérida com Huniik (No.58) e Oaxaca com Levadura de Olla (No.85). Com essas novas entradas, restaurantes de Barranquilla, Córdoba e Mérida aparecem na lista do 50 Best pela primeira vez.

O processo de votação

O Latin America’s 50 Best Restaurants Academy é composto por mais de 300 membros da região, todos selecionados cuidadosamente em razão de sua opinião especializada sobre o panorama gastronômico na América Latina. Os votos da Academy definem a lista do Latin America’s 50 Best Restaurants.

A Academy é dividida em cinco regiões: México, América Central, Brasil e a América do Sul dividida em duas, a parte mais ao norte e a ao sul. Os votantes em cada região são jornalistas, críticos gastronômicos, chefs, restaurantes e gourmets com grandes experiências de viagens.

Em 2023, cada membro enviou 10 votos, apresentando o que considerou serem suas melhores experiências culinárias vividas nos 18 meses anteriores. Ao menos quatro desses votos devem mencionar restaurantes fora de seu país de origem (os membros da Academy que não puderam viajar internacionalmente apresentaram apenas os seis votos em restaurantes de seus países de origem).

Edição brasileira

Em uma edição histórica, a lista dos Latin America’s 50 Best Restaurants será revelada durante cerimônia no Rio de Janeiro, no dia 28 de novembro. Anteriormente realizada na Cidade do México, Bogotá, Lima, Buenos Aires e Mérida, a premiação finalmente chega por aqui em 2023 com sede no Copacabana Palace, apenas para convidados.

“Historicamente, a cultura da gastronomia como objeto de estudo técnico foi bastante eurocêntrica por séculos. Por consequência, os principais guias mundiais também. Então, é um trabalho de muito esforço que vem sendo feito pelo ranking ao longo de sua história para descentralizar e distribuir a votação de forma igualitária por todos os continentes. Trabalho desafiador, mas que tem dado grandes resultados – e rápidos”, resume Rosa Moraes, presidente que representa o Brasil na publicação geral, a The World’s 50 Best Restaurants. Leia aqui a entrevista completa.

