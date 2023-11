Honey Blonde: os segredos do novo loiro de Rihanna

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Em fotos recentes, a cantora Rihanna apareceu com uma nova tonalidade: o loiro mel (honey blonde). Ainda não sabemos se a celebrity mudou mesmo a cor – pode ter usado uma peruca ou uma lace –, mas eu trago algumas dicas para quem está pensando em adotar essa nuance.



A MULHER TÁ UM LUXO! Rihanna na última noite deixando o restaurante Giorgio Baldi, em Santa Monica. 📸 pic.twitter.com/mvdggERcNh — Rihanna Online (@RihannaOnlineBR) November 12, 2023

A começar pela raiz natural, marcada em alguns centímetros, faz com que a transição para o loiro mel não seja suave, mesmo assim garante um look diferenciado. Um dos benefícios é que a manutenção não precisa ser constante – a não ser que tenha raiz branca, aí precisa retocá-la com certa frequência.

Agora, falando do loiro mel: é uma cor quente, que fica entre o caramelo e o amanteigado, deixa as morenas, como Rihanna, com um ar mais iluminado, e para as loiras com nuances mais claras, confere mais profundidade. Lembrando que é preciso descoloração e reposição de pigmentos para chegar a esse tom.

🚨Rihanna aparece loira em novas imagens após jantar com A$AP Rocky e amigos pic.twitter.com/pRWxeipI4F — RAP MAIS (@RapMais) November 10, 2023

Como cuidar do loiro mel

Lave e hidrate com linhas para cabelos coloridos, inclusive máscara. Opte por aquelas com ativos como o extrato de pêssego e o óleo de cálamo, que promovem a durabilidade dos pigmentos. Sempre que for se expor ao sol, use protetor solar capilar – Rihanna costuma investir em bonés, o que ajuda a complementar os cuidados. Antes da escova ou babyliss, aplique um CC Cream com proteção térmica.

Também é importante usar um shampoo roxo para neutralizar os outros tons quentes, conforme forem aparecendo. Por isso mesmo recomendo uma vez a cada 15 dias. O uso diário vai alterar a cor e pode se tornar um problema. Aqui em CLAUDIA, já falei sobre os principais erros que as loiras cometem.

Bad girl Riri está com um cabelo brilhante – e que brilho. Você também pode conquistar esse efeito no salão por meio de tratamentos, como, por exemplo, um blend de proteínas, que traz nutrição e regeneração intensiva.

Em casa, a manutenção continua com o uso de finalizadores, desde o CC Cream, procure por aqueles com proteína do linho, vitaminas C e E, que ajudam a fazer a cor durar mais, hidratam e doam brilho, e o spray de brilho. Mas não exagere na dosagem, pois as madeixas podem ficar com aspecto oleoso e pesado.

Por último, também notamos que os fios da cantora estão compridos, quase na cintura. Neste vídeo explico como conquistar um cabelo longo maravilhoso: