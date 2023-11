Rodrigo Cintra escolhe 6 cortes de cabelo para o verão

O verão vem repleto de possibilidades nos ramos da moda e da maquiagem, mas sempre estamos procurando novas maneiras de nos reinventar dos pés à cabeça! Uma das melhores formas de dar um restart é com uma nova renovação dos cabelos, seja com a coloração ou, mais fácil ainda, um bom corte. Para te inspirar, conversamos com Rodrigo Cintra, hairstylist e colunista da Claudia, sobre suas 6 apostas para a temporada.

“Posso dizer que as possibilidades variam muito dos curtos aos longos. Mas, usualmente, são cortes que trazem efeito de movimento, conferindo modernidade e leveza ao look”, reflete Cintra. Confira as principais inspirações do estilista.

Corte longo em camadas

Apesar do sol e do calor, existe quem prefere manter os cabelos compridos. Nosso colunista aponta que o longo em camadas, como o corte de Munik Nunes, ou com as pontas desfiadas é uma das apostas queridinhas do momento.

“Não significa que por ser primavera/verão as mulheres cortem o cabelo no ombro ou curto, pelo contrário, muitas não dispensam ou têm o objetivo do cabelo longo. Combina com diferentes texturas, assim como para os tipos de rostos.”

Cintra esclarece que os rostos mais arredondados devem tomar cuidado, sendo necessário criar camadas ao redor do rosto para ajudar a suavizar a forma.

E, é claro, não se esqueça de seguir o seu cronograma de cuidados para os fios, uma vez que um cabelo longo maltratado, sem brilho e com pontas ressecadas acaba com qualquer corte. “A gente busca um cabelo longo iluminado e sedoso, que consiga refletir o calor da temporada.”

E se você estiver procurando essas camadas com um toque de iluminação, o estilista preparou um vídeo perfeito para acertar no combo.

Pixie Cut

O pixie cut já é tendência desde os anos 2000, sendo o favorito entre as garotas grunge e aquelas que buscam se livrar da burocracia de viver cuidando e penteando um cabelo longo.

“Ele valoriza os traços faciais e realça as extremidades, como o queixo mais pontudo. Pode ser realizado em todas as texturas, desde que sejam feitas algumas adaptações, como uma nuca não tão batida, investir em costeletas, deixar mais volume no topo… Combina com rosto oval e triangular”, aponta Rodrigo Cintra.

O corte batido na nuca traz um ar de elegância e rebeldia. Para rostos redondos, é interessante adicionar uma franja longa lateral, que confere equilíbrio aos seus traços naturais de beleza.

“E esse estilo ainda é fácil de estilizar! Nos cacheados e afros, basta aplicar um ativador e amassar e, se for o caso, usar um difusor. Já nos lisos, a secagem levantando a raiz estimula o volume”, explica o hair stylist.

O comeback das franjas

Você pode até não acreditar, mas a temporada é perfeita para revisitar aquele look de franjas! “É uma forma de repaginar o visual, valorizando alguns pontos do rosto, e trazendo a sensação de rejuvenescimento. Também é democrática, podendo ser usada em todas as texturas de fios”, conta Rodrigo.

Para as testas mais longas e rostos triangulares, é interessante que a franja fique sobre a sobrancelha. Já para rostos arredondados e quadrados, o especialista diz que pode ser feita uma franja na altura da maçã do rosto ou, inclusive, até próxima do queixo, conferindo um alongamento natural.

“Antes do corte é preciso ter em mente que a franja pede manutenção frequente, a cada 20 dias, no máximo, para as franjas mais longas”, relembra.

Long bob

Cintra revela que o estilo long bob é uma de suas principais apostas no salão, uma vez que o estilo traz movimento e modernidade, além de dar um foco às camadas, trazendo balanço e definição ao visual.

“Pode ser adaptado para todos os formatos de rostos. A dica é usar a risca repartida na lateral, que traz mais volume. Para finalizar, você pode usar um CC Cream e amassar para conquistar ondas naturais, ou usar o babyliss”, comenta.

Short bob

Do outro lado da moeda, temos o short bob! “Está em alta o short bob (chanel) cacheado, um corte em que os fios ficam acima da linha da mandíbula. Também é realizado com camadas desconectadas para que o volume não fique exagerado. A franja ajuda a equilibrar o look”, explica.

Ele ainda aponta que, para finalizar, basta aplicar um CC cream ou ativador de cachos, além de usar um difusor quando quiser cachos mais encorpados.

“Vale lembrar que o chanel é um corte clássico e também pode ser adaptado para outras texturas, como o liso e ondulado, e ele vem com força na versão com pontas mais alongadas na frente e mais curto atrás. Bem sutil. As madeixas podem ser finalizadas com escova modelada para ganhar mais balanço e volume, principalmente em cabelos finos”, recomenda.

Cachos cheios e repicados

O corte tem as pontas desconectadas, fazendo com que o cabelo ganhe esse formato mais arredondado e volumoso. “A ideia é finalizar com ativador de cachos, amassando os fios. Também pode ser usado o pente garfo, que modela o volume no topo”, finaliza Cintra.

Agora é só escolher sua inspiração favorita e deixar a temporada primavera/verão te levar dentre as possibilidades.