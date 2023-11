É possível secar os cabelos sem danificá-los?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você já parou para pensar como seca as suas madeixas? Frizz, pontas duplas, queda, opacidade…podem ser reflexo desse “simples” ato. Quando o cabelo está molhado acontecem algumas reações, ele fica mais frágil, delicado e exige atenção. Usar a toalha e o secador pode oferecer ao mesmo tempo vantagens e prejuízos em longo prazo, principalmente se você não souber como manuseá-los. Por isso, atenção aos detalhes é fundamental e eu explico o que fazer.

Você sai do banho com a toalha na cabeça?

O problema é torcer exageradamente as madeixas molhadas, pois elas correm o risco de quebrar e ficar com frizz.

Outro ponto: evitar o atrito, ou seja, evitar esfregar a toalha nos fios. O ideal é amassar (cabelos afros e cacheados) ou apertar para retirar o excesso de água. Nesse link, trago mais dicas de como secar os cabelos cacheados.

Invista em toalhas específicas, como as de microfibra, que podem absorver a água mais rapidamente, prevenindo aquele frizz mais persistente. Para texturas cacheadas, as camisetas de algodão também podem fazer parte deste momento.

Como usar corretamente o secador

A secagem com calor exige cuidados especiais. A começar pelo aparelho. Dê preferência para os que têm íons negativos, que ajudam a fechar as cutículas, deixando os fios mais macios e brilhantes. Lembre-se de aplicar um CC Cream com proteção térmica.

Pode não parecer, mas esse passo é essencial para evitar o aquecimento e outros problemas. E por falar em aquecer, na hora de escolher as temperaturas, opte pelas mais baixas.

É importante ainda direcionar o fluxo de ar. Você deve colocar o bocal do secador a uma distância de 10 a 15 centímetros da mecha, sempre de cima para baixo (da raiz até as pontas), usando uma escova redonda, assim consegue alinhar a fibra.

As cacheadas podem utilizar acessórios apropriados, como o difusor, fazendo movimentos de baixo para cima, ou seja, sentido das pontas para a raiz.

Finalize as pontas com óleo de reparação, que ajudam a selar, e borrifar spray de brilho no topo e comprimento, para criar um filme biológico, que protege as madeixas e ainda deixa um toque aveludado.

Quando devo substituir o secador pela toalha

Se você tem cabelos finos e sem volume, que ao secar naturalmente vão ganhar uma textura natural; ou ressecados, quando há dificuldade de retenção da umidade.

Quer mais dicas? No vídeo, abaixo, ensino como fazer uma escova em casa:

