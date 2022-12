Celebrações à vista: uma seleção de penteados para você se inspirar

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

As confraternizações de fim de ano já estão aí, e independentemente do local, trabalho, balada, restaurante ou até mesmo em casa, muita gente quer um look bacana, do estiloso ao prático, para festejar. O primeiro passo para que o seu penteado fique incrível, é preparar os fios. E isso inclui não só a lavagem, mas o tratamento e até mesmo aparar as pontinhas e/ou renovar a cor. Separe um tempinho e vá ao salão para dar um upgrade nas suas madeixas. Isso fará toda diferença no resultado final.

Confira as opções que separei para você arrasar nesses eventos:

Se você, assim como a cantora Gaby Amarantos, ama um visual descomplicado, mas muito estiloso, o rabo de cavalo será o seu melhor aliado, pois, além de fácil de fazer, ele dura muito e ainda funciona praticamente em todo o tipo de textura.

Passo a passo: com o cabelo seco, prenda o comprimento em um rabo alto e, em seguida, use uma mecha para esconder o elástico – basta envolvê-la ao redor dele – e prenda a pontinha com um grampo. Faça um babyliss no comprimento e finalize com spray fixador.

Escova modelada

O estilo clássico usado pela cantora Nicole Scherzinger é perfeito para quem prefere a picumã solta, mas ainda assim quer investir em uma finalização. Se esse é o seu caso, comece aplicando um CC Cream com proteção térmica no fios e depois os divida em mechas médias. Com o auxílio do secador, escove as mechas começando da raiz e indo em direção às pontas. Para dar mais volume no topo da cabeça, vale a pena secar a raiz para cima e, se quiser, você também pode usar bobes para fixar ainda mais as curvas. Finalize com óleo reparador de argan e macadâmia para dar mais brilho, e spray fixador.

Ondas com volume e movimento

Para conquistar mais volume e movimento, como a cantora Pitty, a alternativa mais interessante é apostar nas ondas. Com os fios secos, separe mechas médias e modele usando um babyliss. Finalize com spray fixador e óleo reparador nas pontas. Tem passo a passo em vídeo nesse link aqui.

Semipreso charmoso

O visual da cantora Beyoncé é perfeito para quem quer deixar os fios soltos, mas ainda assim manter o topo mais arrumadinho. Quer saber como fazer? Comece repartindo as madeixas na horizontal, na altura das orelhas e com a parte superior faça um rabo de cavalo bem alto. Separe uma mechinha para esconder o elástico e prenda as pontinhas com um grampo. Aplique um óleo reparador no comprimento. Se quiser um charme extra, deixe uma ou duas mechinhas frontais soltas, como fez a cantora. Vale ressaltar que a finalização no comprimento, aqui, é livre e se você preferir, pode usar o seu cabelo natural.

Liso com brilho extra

Com as madeixas limpas, aplique um protetor térmico e faça uma escova lisa, depois pranche mechas bem finas com o auxílio de uma chapinha. Para atingir o brilho extra, como o da cantora Kelly Rowland, finalize aplicando um óleo reparador no comprimento e pontas, e depois borrife um spray de brilho.

Wet hair

Quer uma opção bastante prática, minimalista, mas sem perder o glamour? Que tal se jogar no wet hair? O penteado é o queridinho das famosas, dura muito, e você só precisa de um gel com efeito molhado e um pente. Basta aplicar o produto da raiz até as pontas, pentear as madeixas em direção a nuca, como fez a influenciadora Kim Kardashian, e pronto.

Sleek bun

Ele é um coque bem alinhado, mas com algumas mechinhas soltas (de preferência as pontas do próprio coque). Se quer roubar o look usado pela cantora Anitta, comece fazendo uma risca na raiz, aplique um CC Cream ou, se preferir, pode usar um gel, e depois prenda os cabelos em um rabo de cavalo médio. Enrole o comprimento formando um coque e fixe com grampos, deixando as pontinhas soltas. Você pode deixar algumas mechinhas frontais também.

Cachos perfeitos

Se você não quer fazer um penteado específico, mas deseja uma finalização que dure horas, como a da atriz Juliana Paes, teste essa técnica: com os fios molhados, aplique um ativador de cachos e amasse as mechas delicadamente, usando um tecido de algodão (pode ser uma camiseta) ou um papel toalha, que remove a umidade sem tirar o produto. Em seguida, faça “dedoliss” nas mechas, enrolando os fios com os dedos, como se fossem um modelador, e seque usando um difusor. Finalize com spray fixador. Atenção: em hipótese alguma fique mexendo nos cachos depois de finalizados, pode desmanchá-los e ainda acabar com frizz.

Box braids

Para fãs de tranças, as box braids, usadas pela cantora Rihanna, dão aquele toque que todo visual estiloso precisa. Vai investir? Reparta os fios, aplique um óleo reparador, faça as tranças e finalize com um elástico de silicone nas pontas. Se quiser tranças mais longas invista em extensões de cabelo. Vale lembrar que esse estilo demanda técnicas específicas e bastante habilidade, portanto, para evitar danos, sugiro que você procure um profissional.

Praticidade, conforto e penteado intacto por horas, esse é o lema do estilo usado pela atriz Taís Araújo. Comece aplicando uma pomada ou gel nos cabelos e faça um rabo de cavalo na altura da nuca, em seguida trance todo o comprimento e finalize com um elástico de silicone nas pontas. Borrife spray de brilho. Se desejar uma versão mais alongada, você pode adicionar uma extensão de fios.

