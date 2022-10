Guia de esfumado para diferentes tipos de pálpebra com Vanessa Rozan

Esfumado é umas das técnicas de maquiagem mais queridinhas e não é por acaso. Mas a make esfumada funciona em todos os tipos de olhos, mais especificamente, de pálpebras? Existem truques para entender qual é a ideal para cada um? Essas e outras perguntas foram muito bem sanadas por Vanessa Rozan, maquiadora fundadora do Liceu de Maquiagem, apresentadora, colunista de CLAUDIA e muito mais.

A especialista nos dá um verdadeiro um guia prático de esfumado para diferentes tipos de pálpebras e já esclarecendo uma das dúvidas: “Esfumado funciona em todo mundo? Funciona em todo tamanho, espaço e volume de olho. E vai sempre deixar esse feito mais sexy e um ar de mistério”. Então para as misteriosas de plantão, vamos às dicas.

Entenda as proporções dos seus olhos

Já sabemos que a técnica funciona para todos os olhos, agora precisamos destrinchar isso. “O esfumado funciona em todo mundo e ele vai sempre deixar esse efeito mais sexy. O que muda é onde você põe o claro para contrapor com o escuro e outros truques que você pode fazer para aumentar os olhos ou sua pálpebra”.

A principal recomendação de Vanessa é entender o espaço de pálpebra que você tem. Olhe para um espelho, com os olhos abertos, para ter noção de como trabalhar a maquiagem esfumada em você.

A maquiadora frisa que “é difícil dar uma receita universal”. Mas que “o importante é ensinar a pessoa que ela tenha consciência dos espaços que ela tenha, sempre medindo com o olho aberto, o quanto aparece a minha móvel de olho aberto, o quanto aparece da fixa. Qual a relação entre elas? Uma é muito maior que a outra? Com o esfumado você pode equilibrar isso”.

Qual o melhor formato de esfumado para você?

Apesar de não existir uma fórmula, como nada nessa vida. Existem alguns truques que podem ajudar, contanto que você consiga identificar as proporções

“Três coisas para se levar em consideração: o tamanho da pálpebra móvel, é essa que vai dos cílios até o côncavo, a que entra e sai. O tamanho da fixa, a que vai do côncavo até a sobrancelha e a terceira coisa é o volume que essa pálpebra tem, normalmente a fixa. Então você vai descobrindo os tamanhos e volumes, se eu tenho mais volume aqui e quero minimizar isso invés de usar um esfumado com uma sombra cintilante, eu vou usar o fosco, ou deixar a sombra mais clara, ou o brilho, onde eu quero aumentar ou fazer parecer maior”, explica a maquiadora.

“Quem tem a pálpebra fixa com mais volume que a móvel, invés colocar um monte de iluminador rente a sobrancelha ou fazer um olho todo cintilante, o ideal é deixar a cintilância do esfumado na pálpebra móvel e esfumar a fixa com um tom fosco”, sugere Vanessa. A modelo Naomi Campbell é um bom exemplo, ela tem mais volume na pálpebra fixa.

Quando a pálpebra for coberta, como no caso de Gisele Bündchen e também de quem tem ascendência do leste-asiático e indígena, o ideal é explorar outras partes dos olhos. “Eu mesma tenho uma pálpebra móvel coberta e uma fixa curta, não tem muito espaço, então quando vou trabalhar meu esfumado, eu trabalho na pálpebra inferior, que é a parte debaixo do olho, descendo esse esfumado e alongado para o lado”, explica Vanessa Rozan.

E qual a melhor forma de esfumar?

Você já identificou qual o formato do seu olho, então mãos à obra. Rozan indica um pincel chato para aplicar a sombra e um outro, redondinho e fofo, para esfumar. Ela recomenda já determinar onde você vai aplicar o tom claro e o escuro.

“Onde vai ser escuro eu pego um lápis tipo kajal, mais cremoso e bem pigmentado e passo onde quero que vai ser escuro. Por exemplo, se for no canto externo, eu passo e esfumo esse lápis primeiro, na sequência, você pode aplicar a sombra escura, vai ter que limpar o pincel e aplicar sombra clara. Como o esfumado não é uma técnica universal, cada um descobre um jeito de fazer”, explica ela.

Rozan indica essa técnica, pois é sua preferida. Com o kajal, a aderência da sombra em pó será maior, evitando que ela se confunda com a cor clara. Além disso, o lápis consegue te ajudar a ter um melhor controle de aplicação e manuseio.

Dicas de como deixar o esfumado com um bom acabamento? Temos!

Antes de começar, um ótimo truque da maquiadora vem na hora da transição das cores.“Muita gente tem dificuldade em fazer o esfumado porque na hora de esfumar vai usar a mesma sombra escura que aplicou na pálpebra. A dica é usar uma sombra fosca, uma cor intermediária entre o escuro e o claro, aqui a gente costuma usar um marrom meio café com leite e gradualmente essa cor para a altura do tom da pele, variando entre o mais claro e o escuro de acordo com a pessoa. Você também pode usar um pó bronzeador sem brilho, pó compacto usado para contorno ou até um blush marrom também funciona. A ideia é não ter brilho.

Outras dicas importantes: quando você trabalhar com lápis e outros produtos cremosos, é bom evitar passar muito hidratante na região dos olhos perto dos cílios, o que dificulta a fixação de outros produtos. E fazer os olhos antes da pele, para evitar que você suje seu corretivo com resíduos de sombra.

“Normalmente eu tenho duas abordagens: ou eu faço a pele, base, blush e tal, e faço o olho, deixando o corretivo para depois que assim dá tempo de limpar. Ou eu faço todo o olho, no caso um olho preto, eu limpo e faço a pele. Economiza tempo, o acabamento fica mais bonito. Eu acho que facilita, é o que ensino até para os meus alunos”, diz a maquiadora.

Quer um exemplo prático? Temos um vídeo da Vanessa Rozan explicando macetes de um esfumado simples com a técnica do kajal.

Veja abaixo: