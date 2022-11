Penteados para cabelos cacheados: 3 opções românticas para apostar

Se você passa um aperto para dar um jeito no cabelo em um bad hair, temos aqui boas notícias: ideias de penteados para cabelos cacheados que, além de práticos para esses dias, ainda te deixam com o visual romântico e delicado que é tão buscado na primavera. Quem ensina o passo a passo é a talentosa Christina Butcher, criadora do site e canal Hair Romance.

Os únicos materiais que você vai precisar são grampos, elástico e um lenço. Lembrando que dá sempre para adaptar e fazer do seu jeito. Os penteados funcionam muito bem em fios cacheados mas, se você tiver os fios lisos, pode fazer um babyliss antes.

Enrolado com lenço

Como fazer (vídeo abaixo): deixe a franja solta e reúna o restante do cabelo atrás da cabeça como se fosse fazer um rabo de cavalo (não prenda, é só para facilitar o penteado). Pegue o lenço e posicione a metade na parte de trás da cabeça, bem no centro da nuca. Amarre na frente da cabeça frouxamente. Pegue mechas médias do cabelo e vá enrolando em volta do lenço até completar toda a volta. Caso necessário, prenda com grampos. Aperte mais o lenço para segurar no lugar, torça e amarre as pontas atrás da cabeça, abaixo do penteado.

Coque com trança

Continua após a publicidade

Como fazer (vídeo abaixo): deixe fiozinhos soltos na frente para um estilo mais bagunçado. Reúna o restante do cabelo na nuca, como se fosse fazer um rabo de cavalo (sem prender, apenas para facilitar). Pegue uma mecha frontal larga de um dos lados da cabeça e divida em três partes. Vá trançando normalmente, sem pegar outras mechas do cabelo. Com a ponta dos dedos, puxe os gomos para deixar a trança mais grossa. Prenda com um elástico, caso necessário. Junte com o restante do cabelo e prenda em um rabo de cavalo baixo. Vá enrolando mechas e prendendo com grampos para formar um coque bagunçado.

Coque bagunçado fácil para cabelo cacheado

Como fazer: pegue duas mechas na parte frontal do cabelo (uma de cada lado) e leve para trás, prendendo com um grampo como na primeira imagem. Separe mechas no restante do cabelo e vá enrolando na parte que já foi presa, prendendo com a ajuda de grampos.

Quer mais tutoriais da Christina Butcher? Acesse o Hair Romance.