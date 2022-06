Ondulado das famosas: Rodrigo Cintra ensina como fazer – tem até vídeo

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

A finalização com ondas é queridinha de muitas mulheres, pois ela dá volume, movimento e valoriza o comprimento. Apesar disso, fazer babyliss nos cabelos é um verdadeiro desafio para algumas pessoas. Mesmo tendo a ferramenta em casa, por não saberem fazer ou terem medo de se queimar/danificar os fios, acabam desistindo de tentar mais uma vez.

Pensando nisso, resolvi trazer um tutorial de como fazer o ondulado das famosas em casa, de forma fácil e prática, para que assim você possa desfilar com as suas madeixas modeladas por aí sempre que quiser.

Prepare os fios

Primeiro, lave bem e finalize com um pouquinho de condicionador, apenas nas pontas, para que o cabelos fiquem soltos, como os da atriz Claudia Raia. Em seguida, aplique um CC Cream com proteção térmica. Seque com o secador.

Qual é o melhor babyliss?

Antes de ondular, você precisa escolher o diâmetro do babyliss, pois cada um proporciona um efeito diferente. Quanto mais fino, mais definido e fechado serão os cachos, quanto mais grosso, mais aberto e com efeito de onda. Para uso caseiro, recomendo o mais fino, pois você consegue soltar as mechas com os dedos e os cabelos ficarão intactos por mais tempo, como os da apresentadora Eliana Michaelichen.

Como fazer?

Com as madeixas secas e desembaraçadas, reparta a raiz como preferir e vá separando mechas de aproximadamente dois dedos de largura, começando de baixo para cima. Em seguida, segure o babyliss na vertical e enrole a mecha, sempre a 90º, prendendo com os dedos a pontinha do cabelo. Lembre-se que eles devem ser enrolados no sentido contrário do rosto, em direção à nuca, como fez a apresentadora Fátima Bernardes. Conte até dez e solte delicadamente. Para fazer na parte de trás da cabeça, divida o cabelo em duas partes, e repita o passo a passo, acima.

Toque final

Usando essa técnica, aliada à um babyliss mais fino, você conquistará mais definição e durabilidade, mantendo as madeixas bonitas por mais tempo. E mais, você pode deixar que os fios se soltem naturalmente ao longo do dia, ou se quiser um efeito mais natural, como os da cantora Iza, basta colocar algumas gotas de óleo de argan ou macadâmia nas mãos – cuidado para não exagerar – friccionar e passar os dedos como um pente, entre as mechas.

Vai ficar linda!

Quer ver como eu faço esse passo a passo? Confira nesse vídeo: