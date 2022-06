Horóscopo semanal: as previsões de 06/06 a 12/06

Áries

Saturno inicia seu modo retrógrado e traz algumas questões à tona para que você refaça os planos e caminhos. Algumas decisões sobre seu futuro podem ser alteradas ou repensadas. No amor, preze por dar foco no verdadeiro sentimento e na sua estabilidade emocional. Para quem estiver em busca, abra-se verdadeiramente para esse encontro, sem medo de ser feliz.

Touro

Sua carreira essa semana começa a receber algumas influências um pouco mais desafiadoras, com algumas cobranças a mais e demandas a serem feitas com mais urgência que parece. Não tente lutar contra, mas sim entender a sua parte responsável no processo todo. No setor amoroso, Vênus continua irradiando energias boas e abre o campo para a estruturação de um relacionamento ou para novas oportunidades. Aproveite!

Gêmeos

Apesar de alguns sentimentos ainda não totalmente equilibrados internamente, não esqueça que o Sol continua irradiando força e brilho para você. Essa semana, utilize esse presente para dar foco e energia no que deseja fazer e construir, sem pensar muito no medo que por vezes anda te rondando. Saturno traz de volta algumas pendências sobre seus propósitos e te convida a resolvê-los de vez para você chegar onde deseja.

Câncer

Saturno inicia seu modo retrógrado e traz essa semana algumas pendências de passado, principalmente ligados ao seu passado e o que você vem tirando ou transformando em sua vida. Alguns desafios acontecem justamente para que você tome decisões mais certeiras e sem medo do novo ou de mudar. No amor, a semana promete muito envolvimento e projeções para o futuro.

Leão

Semana começa com alguns alertas, principalmente no setor da carreira e das parcerias. Saturno manda avisar que é hora de rever algumas decisões tomadas porque mudanças podem acontecer no setor profissional. Se estiver em busca de novas chances, reforce essa semana, pois, com essa energia, tudo que precisa encontrar seu lugar, encontra. É melhor ajudar o universo nessa empreitada, certo?

Virgem

Nesta semana, o amor está no ar e chega através de algumas oportunidades. Contatos, lugares novos… tudo isso encontra-se em seu caminho para que de fato esse setor se movimente em sua vida. Contudo, Saturno inicia seu modo retrógrado no seu setor de rotina e trabalho diário e traz alguns desafios, sobretudo com insatisfações dos rumos que sua vida profissional está tomando. Os Astros pedem sinceridade com o que você deseja fazer na vida.

Libra

Vênus continua movimentando diretamente tudo o que vem transformando em sua vida – e mais coisas devem acontecer neste sentido. Tudo isso para que você seja sincera com você, seus sentimentos e sua forma de amar. Busque a segurança necessária no que te faz bem. Saturno fica retrógrado em seu setor de autocuidado e romances – e ele chega cobrando suas atitudes com você mesma e com os outros. Não demore a perceber o que de fato te faz bem e

o que deseja que permaneça por aí.

Escorpião

Na semana mais romântica do ano, Vênus traz para você novas oportunidades no amor. Abra-se para conhecer novas pessoas, pois, uma delas pode te ajudar a mudar o status de relacionamento nas redes sociais. Por outro lado, para quem já possui um amor, os astros trazem mais estabilidade para essa união. Só não vale trazer cobranças sem sentido – resolva com sinceridade e equilíbrio sem partir para mágoas e ressentimentos.

Sagitário

Saturno inicia seu movimento retrógrado e traz alguns pequenos desafios em tarefas que exigem concentração e sua boa comunicação. Atente-se um pouco mais ao que você está fazendo – não tenha receio de mudar o que precisar mudar. Estes desafios acontecem para te manter presente – sem lembrar demais do passado e sem se antecipar muito para o futuro. O que você desejar realizar agora é o que precisa ser diretamente cuidado e feito.

Capricórnio

Vênus continua linda pelo seu setor de autocuidado e traz oportunidades ótimas para você cuidar melhor dos seus interesses. Contudo, Saturno, seu regente, entra em modo retrógrado e traz de volta algumas pendências, sobretudo no campo da carreira e financeira. É aconselhável manter a organização e se preparar para algumas mudanças que podem ocorrer – contudo, que te levam para o caminho certo.

Aquário

Saturno que está em seu signo desde 2020 fica em modo retrógrado e traz algumas contas abertas para você resolver, sobretudo com as suas escolhas e o que tem feito a partir delas. O Astro pede responsabilidade com suas decisões e com tudo que você considera propósito em sua vida. Portanto, não tenha medo de agir em prol do que acredita e do que deseja. Para essa semana, alinhe razão e emoção e atente-se ao que precisa fazer mais para conseguir o que deseja.

Peixes

Saturno fica retrógrado em um setor mais introspectivo do seu Mapa Astral e traz alguns incômodos, sobretudo aos seus desejos mais profundos. O planeta pede que tenha responsabilidade com o que sente e vá em direção ao que deseja sem medo de ser feliz. No amor, Vênus promove diálogo e alinhamento de expectativas com o par. Não tenha medo de dizer o que sente.

Pílulas diárias

06/06: Dia mágico em plena segunda-feira traz novas perspectivas e abertura de oportunidades. A colheita só é possível para quem acredita nela. Não duvide do que você está fazendo e construindo.

07/06: Lua em Virgem traz alinhamento de expectativas com suas atitudes. Não espere muito do outro, faça sempre por você mesmo.

08/06: O que você busca também está te buscando. Com essa certeza, tenha em mente que todos os seus esforços são recompensados. Não desista!

09/06: Lua em Libra traz equilíbrio para a mente e o coração. O que você precisa alinhar para seguir em frente? O momento é agora.

10/06: Não tente controlar o incontrolável. As coisas acontecem da melhor maneira, não há como teria como ser diferente.

11/06: Lua entra em Escorpião e traz os sentimentos mais profundos à tona. Recomece quantas vezes for necessário, mas não se apegue ao que não te faz bem hoje porque um dia já fez. Pra frente!

12/06: Neste Dia dos Namorados, solte ao universo tudo que deseja! Só recebe amor quem sabe verdadeiramente reconhecer em si este sentimento. Entregue-se ao que é seu direito!