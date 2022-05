Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em junho

O que junho reserva para você? Para responder essa pergunta e guiar as suas escolhas no próximo mês, a astróloga Susan Miller revela as previsões dos signos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Junho é o mês do seu aniversário e a vida te sorri, trazendo um agito na área social, com muitos amigos e alegria. É provável que alguém de seu círculo desempenhe um papel fundamental na sua felicidade, trazendo estímulo e inspiração para novos projetos. A Lua Cheia, no dia 14, traz romance. Fique de olho nas movimentações de noivado ou casamento, mas, antes de qualquer coisa, busque clareza para certificar-se de que ambos estão na mesma página.

Outra boa notícia é a entrada de Vênus no seu signo, no dia 22, onde fica até 17/7. Isso evidencia seu charme e carisma, sendo também propício para fazer mudanças estéticas (no guarda-roupa, cortar o cabelo…). A carreira vai bem e o período é propício para ganhar dinheiro. Talvez seja hora de pedir um aumento de salário ou abrir um novo negócio.

Câncer

21/6 a 21/7

Você tem se concentrado muito no trabalho e, agora, chegou a hora de colher os frutos disso. Um novo cargo pode estar no horizonte e, se você acredita que merece uma promoção, não hesite em conversar com os seus superiores. Caso o pedido seja negado, procure oportunidades em outro lugar. Na metade do mês, se bater o cansaço, faça uma pausa para cuidar da saúde, inclusive mental. Ainda não faz acompanhamento? Então invista na terapia. Seu melhor momento será o final do mês, especialmente 28/6, quando pode surgir uma feliz viagem em família. Aproveite para passar tempo de qualidade com quem você ama.

Leão

22/7 a 22/8

Tem muita coisa acontecendo na sua vida, e você parece seguir em duas direções opostas. Por um lado, você está crescendo profissionalmente, e é importante estar com o currículo pronto para novas oportunidades. Por outro, você tem sentido mais vontade de se dedicar à vida social e priorizar a convivência com amigos. Esteja aberta a cultivar novos afetos. A Lua Cheia do dia 14 pode trazer amor, mas tenha certeza sobre a pessoa a quem você está prometendo seu coração. Seu desejo de sair da cidade pode tornar-se mais forte agora, indicando até uma aventura internacional. Se as emoções do mês ficarem intensas, procure terapia.

Libra

23/9 a 22/10

Você decidiu que junho é o mês perfeito para viajar e, felizmente, o Universo concorda. Também há muita coisa acontecendo na sua vida amorosa: seu parceiro ou parceira tem boas novas para compartilhar e pode gostar da ideia de viajar com você. Caso não tenha uma companhia romântica, o período pode trazer um de negócios ou colega de trabalho com quem você possa unir forças. Sua vida profissional e vida amorosa, aliás, ficam ativas ao mesmo tempo e, neste ano, você terá mais sorte ao unir ambas. A pessoa amada parece ter um pouco de espírito empreendedor e trará bastante sucesso para você em 2022.

Virgem

23/8 a 22/9

Novas oportunidades de carreira estão no seu horizonte e você está prestes a entrar num período de crescimento profissional. Isso vai te ajudar, inclusive, a melhorar o padrão de vida, principalmente em relação à moradia: seja um novo endereço ou reformas no atual. Atenção redobrada, porém, com os efeitos dos gastos dos últimos meses. A vida financeira se estabiliza em junho, mas é sempre bom ficar de olho no orçamento. Saiba que a perspectiva de ganhar um dinheiro generoso este ano e no início de 2023 é excelente. Este também será um mês de movimentação social. Se um amigo te convidar para uma festa, não deixe de ir.

Escorpião

23/10 a 21/11

O gerenciamento financeiro consumirá muito do seu tempo no início do mês, mas a Lua Cheia do dia 14 trará estabilidade nesse sentido. Muitos escorpianos estão pensando em se mudar e este pode ser um bom momento para investir numa casa ou apartamento. No trabalho, os negócios serão rápidos, com um fluxo constante de projetos frescos em curso. Certifique-se de fazer pausas para o descanso durante o dia. Quando se trata de romance, as estrelas favorecem as pessoas que estão comprometidas. No final de junho, tente esquecer os problemas financeiros e divirta-se. Se tem proximidade com a família, melhor ainda.

Continua após a publicidade

Sagitário

22/11 a 21/12

Junho será um mês oportuno para as questões do coração. Existe a possibilidade de muitos sargitarianos ficarem noivos ou se casarem, hein! Aproveite, porque 2022 tem tudo para ser o ano mais mágico de sua vida amorosa. Quem está solteira deve manter o coração aberto, pois o momento é de conhecer novos interesses românticos. A Lua Cheia do dia 14 pode trazer um grande acontecimento em sua vida, desde um novo emprego, o início de um negócio próprio ou as boas-vindas a um bebê. O final do mês pede atenção às finanças: revise os investimentos, busque novos benefícios no trabalho e faça as economias necessárias.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Não é novidade para ninguém que as capricornianas são conhecidas pela dedicação no trabalho e ambição de vida. Mas até você precisa de um pouco de diversão. Sorte que junho será cheio de romance, ideal para conhecer alguém quando você menos espera ou ter mais tempo de qualidade e diversão com a pessoa que você ama. No dia 14, a Lua Cheia aflora o desejo de uma viagem em casal ou para passar mais tempo com os filhos. Na segunda quinzena do mês, dedique-se a fazer revisões médicas e os exames de rotina. Marte e Saturno estarão em forte sincronia no momento, aumentando sua segurança financeira. Aproveite.

Aquário

21/1 a 19/2

Você teve que dedicar muita atenção à família e ao lar, ultimamente, bem como às mudanças na carreira, então, merece uma pausa. E o universo concorda: amor, diversão e felicidade estarão no seu caminho. Se você está solteira, a Lua Nova em Gêmeos poderá trazer dois possíveis interesses românticos em sua vida. Considere dar uma festa em casa no sábado, 11, quando Vênus se unirá a Urano: boa oportunidade de encontrar alguém que você queira conhecer melhor. Lá no dia 28, a Lua Nova em Câncer volta a sua atenção ao trabalho. Muitas coisas estarão no radar, por isso confie na sua intuição e nos seus instintos para ser beneficiada.

Áries

21/3 a 20/4

Junho será ótimo. Júpiter, o planeta da boa sorte, entrou em Áries em 10/5 e, agora, se instalou de vez, trazendo toda a bondade que o universo te reserva. Se estiver com vontade de dar uma escapada, invista em uma pequena viagem para mudar de cenário. A Lua Cheia em Sagitário, no dia 14, favorecerá assuntos acadêmicos e burocráticos, como uma prova ou uma boa notícia a respeito de uma ação legal. O período é de estabilidade e favorece mudanças no lar: reformas desejadas ou até mesmo a compra de uma casa. Comece a procurar no mercado imobiliário, mas tenha cuidado, pois pode precisar gastar mais dinheiro do que esperava.

Peixes

20/2 a 20/3

Você vive um período emocionante, no qual as sementes que está plantando brotam rapidamente em seu jardim. Pessoas de Peixes parecem estar envolvidas em atividades inovadoras e empreendedoras que podem trazer somas generosas de dinheiro. Ofertas para trabalhar em algo muito importante ficam no radar.

O mês também traz um foco nas relações familiares, seja por uma mudança de lar ou por se dedicar a um parente que esteja precisando de ajuda. Depois de se concentrar nesses tópicos mais urgentes, a Lua Nova em Câncer traz um turbilhão de romance, que promete ser duradouro. Atenta!

Touro

21/4 a 20/5

Você entra em junho pensando em como aumentar sua renda, então, aproveite os 10 primeiros dias do mês para buscar oportunidades em todos os lugares. A Lua Nova no dia 31/5 favorecerá esse movimento e trará sorte. Nas três primeiras semanas, Vênus traz um magnetismo para o seu signo e, esteja solteira ou comprometida, prepare-se para noites românticas. Se surgir a oportunidade de uma viagem em família, aproveite, pois sua carreira profissional está estável, e esse período de convivência pode fortalecer os laços afetivos com os familiares e fazer você se sentir mais rejuvenescida, longe das demandas do dia a dia.