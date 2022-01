Os looks da princesa Diana em ‘Spencer’

Se há algo fascinante – e em tese fácil – é buscar na fonte os vários e marcantes looks da Princesa Diana, que desenvolveu um gosto natural por moda e sabia usar sua imagem como poucos para mandar mensagens.

Diana trabalhava com poucos estilistas, o que significou praticamente exclusividade nos figurinos. Poderiam ter algo parecido, mas nunca igual ao de Diana. Sua favorita era a amiga Catherine Walker, cuja marca até hoje é muito usada por Kate Middleton, esposa do príncipe William.

Em “Spencer”, a vencedora do Oscar Jacqueline Durran, recriou mais de 30 roupas da princesa, algumas que apenas piscavam em poucas cenas e outras nem mesmo saíram dos cabides. Exatamente porque os fãs conhecem tão bem cada roupa usada por Diana é que ficou ainda mais difícil o trabalho da figurinista, mas ela consegue entregar com louvor.

Há liberdades poéticas, claro. Por exemplo, Kristen Stewart, que é embaixadora da marca Chanel, usa óculos da marca, mas enquanto esteve casada com Charles, Diana era conhecida por ter aversão ao logo que entrelaça duas letras “C”, por causa de Camilla Parker-Bowles, hoje casada com o príncipe. Por isso, só usou Chanel depois da separação.

As gravações do longa foram acompanhadas pela internet e a cada aparição da atriz tentávamos adivinhar como sua figura apareceria no filme. Aviso: nada que pudéssemos antecipar.

Dos figurinos mais marcantes, está o blazer de tweed verde e vermelho, que também foi a segunda foto oficial do filme a ser divulgada. Verde e vermelho são cores importantes na narrativa. Começamos o filme com Diana “perdida”, usando esse look que lembra o modelo Catherine Walker usado por ela em mais de uma oportunidade. A primeira vez foi em 1988, em visita ao castelo de Chenonceau, na França (uma visita irônica por ser o castelo de uma amante do Rei da França). Depois, repetiu em 1989, em Alton; 1990, em Ipswich, e em janeiro de 1991, em uma visita à Cornwall. É, portanto, um look emblemático. Os tons são importantes pois, quando Diana “se encontra”, está usando as mesmas cores em um modelo diferente.

O visual da princesa quando está com William e Harry, uma saia lápis e uma blusa de gola alta laranja, lembra o mesmo modelo que usou em 1990, ao deixar os filhos na escola.

O que é mais fácil de identificar é o casaco de inverno vermelho, com chapéu e gola rolê pretos, que vimos em Diana no Natal de 1993. É um dos momentos em que Kristen está mais parecida com a princesa em todo o filme.

O vestido de noiva, assinado por David e Elizabeth Emanuel, é visto rapidamente em uma cena de flashback, mas está perfeito.

Assim como a roupa militar amarela, que Jacqueline e o diretor Pablo Larraín insistiram em usar apesar de não ser o mais lembrado. Esse look naval foi visto em uma visita à Dartmouth, mais especificamente à Escola Naval Real, em 1989. Na vida real, foi um modelo vermelho e, mais uma vez, assinado por Catherine Walker, mas, para se ajustar ao clima de “Spencer”, passou para a cor amarela.

Chegamos ao estonteante vestido do cartaz do filme, que está em algumas das cenas mais importantes de “Spencer”, incluindo o jantar de Natal. O do filme é da Chanel, mas o mais próximo que Diana usou do vestido foi visto uma única vez em público, na pré-estreia de um filme de 007, “Octopussy”, em 1983, e é assinado por Victor Edelstein.

Se você acha que lembra o nome dele é porque foi o estilista que assinou um dos vestidos mais famosos da princesa, o de veludo azul no qual foi imortalizada dançando com John Travolta. Spoiler alert: a cena não faz parte em nenhuma lembrança do filme, uma pena, mas vemos Diana dançando!