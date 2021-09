Vestido de Kristen Stewart em “Spencer” levou mil horas para ser feito

O vestido usado por Kristen Stewart para interpretar a princesa Diana no filme Spencer demorou mais de mil horas para ser confeccionado. Os responsáveis pela costura não pouparam tempo e detalhes para montar o look perfeito para caracterizar a tão amada princesa do povo.

A Vogue Paris relata que a Chanel recriou um vestido de alta-costura feito na temporada de Primavera/Verão de 1988. As horas intermináveis de produção construíram um bordado intrincado com lantejoulas douradas e prateadas, que formam uma estampa floral única.

It took 1054 hours of work to make the sublime Haute Couture dress that Kristen Stewart wears as Princess Diana in "Spencer", Pablo Larraín's highly anticipated new biopic. Photo Courtesy of Chanel // Neon

Recentemente, o pôster oficial do longa foi divulgado e a dramática foto de capa, em que Kristen usa o detalhado vestido, impactou os fãs. A produção, dirigida pelo chileno Pablo Larraín, contará a história de Lady Di a partir de seu casamento com príncipe Charles.

Melancólico, o pôster mostra Diana de costas, como se estivesse chorando, evidenciando suas belíssima veste. A roupa é perfeitamente adequada para uma noiva e, ao mesmo tempo, a engole como uma areia movediça.

O vestido sem alças, com um laço de cetim na frente também aparece no trailer do filme. A personagem de Kristen Stewart move-se apressada por um corredor, seguida da equipe real, mostrando como a vida da princesa foi, na mesma medida, luxuosa e tortuosa.

“Spencer é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem era Diana em um ponto crucial em sua vida. É uma afirmação física da soma de suas partes, que começa com seu nome de batismo: Spencer. É um esforço angustiante para ela retornar a si mesma, enquanto Diana se esforça para manter o que o nome Spencer significa para ela”, contou Kristen sobre a produção.