Tranquilidade é a palavra-chave deste Oásis Urbano banhado por luz natural

Como seu próprio nome já indica, este ambiente pensado como um oásis na cidade – onde é possível se desconectar do caos urbano – tem clima de tranquilidade. Essa é a proposta da Natan Gil Arquitetura com o Oásis Urbano – Quarto de hotel, ambiente que integra a CASACOR Minas Gerais 2022.

O espaço, fechado por paredes de vidro de ponta a ponta, é colorido pelo perímetro de bambu que circunda o entorno do ambiente; além de obras de arte e design elaborado. A integração com a natureza vem também com espelho d’água, que se volta para a mata ao redor.

No teto, a simulação de uma claraboia permite que o ambiente seja banhado por luz natural de todos os ângulos. Calmaria e tranquilidade acenam também ao mobiliário minimalista, em branco e preto, como no sofá e nas luminárias da área de estar – estas últimas, que levam a assinatura do arquiteto e foram feitas de latão e aço, e cujo desenho remete a borboletas.

Serviço CASACOR Minas Gerais 2022

Data: 09 de agosto a 25 de setembro de 2022

Endereço: Palácio das Mangabeiras – R. Prof. Djalma Guimarães, 157 – Belo Horizonte

Horário: de terça a sexta, das 14h às 21h (visitação até às 22h). Sábados, das 12h às 21h (visitação até às 22h). Domingos, das 12h às 19h (visitação até às 20h)

Bilheteria digital: https://casacormg.byinti.com/#/ticket/

Valores de ingressos

R$70,00 (Terça a Sexta-feira)- Inteira

R$35,00 (Terça a Sexta-feira) – Meia entrada

R$80,00 (Sábados, domingos e feriados) – Inteira

R$40,00 (Sábados, domingos e feriados) – Meia entrada, mediante a comprovação

Parque do Palácio

Horário: de terça a sexta, das 14h às 21h (visitação até as 22h). Sábados, das 11h às 21h (visitação até as 22h). Domingos, das 11h às 19h (visitação até as 20h)

Valores de ingressos (não dá direito a visitação CASACOR)

R$10,00 (Terça a Sexta-feira) – Inteira

R$5,00 (Terça a Sexta-feira) – Meia entrada, mediante a comprovação