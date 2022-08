Casa de campo integrada à paisagem, em Teresópolis

Dentro e fora se confundem nesta casa de campo de 250 m2, localizada em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A construção estava muito deteriorada após anos sem uso e a proprietária tinha o desejo de voltar a frequentá-la, já que os filhos dela foram criados lá. Agora, ela queria curtir o lugar com a presença dos netos.



Para receber melhor a família nesta nova fase, a cliente decidiu encomendar um projeto de reforma total e decoração à arquiteta Natália Lemos, do escritório Natália Lemos Arquitetura, que contou com a parceria da arquiteta Paula Pupo. “Transformamos os cinco quartos originais em suítes, adicionamos um lavabo que não havia na planta e integramos a cozinha com sala, com a opção de isolar os ambientes, quando necessário, por meio de painéis de correr de madeira”, conta Natália.

Na área externa, as arquitetas projetaram ainda uma piscina com diferentes usos (ofurô, prainha rasa para as crianças e parte funda), voltada para um dos maiores trunfos da propriedade: a incrível vista das montanhas.

No quesito acabamentos, foram usados materiais com diferentes texturas — a combinação de madeira, pedras naturais, tecnocimento, couro e plantas ajudou a criar uma atmosfera aconchegante e, ao mesmo tempo, moderna.

Um dos maiores desafios do projeto foi recuperar a madeira existente na casa, que, embora estivesse em condições muito ruins, tinha um valor inestimável para a cliente. “Sempre valorizamos a memória afetiva de uma casa antiga, pois acreditamos ela deva ser afetuosa e cheia de memórias boas. Por isso, nossa grande preocupação neste projeto foi manter a identidade original da construção e ressaltar o que ela tinha de mais valoroso para os moradores”, revela Natália.

A produção final da casa também fez toda diferença. “Apostamos em uma base neutra e fizemos a composição com várias almofadas em tons terrosos e nudes, com muitas plantas, proporcionando conforto e charme a todos os cômodos”, finaliza.