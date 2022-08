Mix de texturas e tons terrosos reforçam o décor acolhedor deste estúdio

Com pouco mais de 50 m², o Estúdio NAMata assinado por Janaína Araújo para a CASACOR Minas 2022 oferece muito além do básico, em um ambiente tranquilo, ideal para passar um final de semana.

Uma casa para ser inserida em qualquer paisagem, traz o charme das fachadas e dos brises em aço cortem, a transparência do vidro, o aconchego do cimento queimado e uma grande claraboia.

Um quarto com banheiro em conceito aberto, cozinha, estar, muito charme e soluções inteligentes compõem a casa.

Tons terrosos, madeira e mix de texturas trazem conforto ao espaço. Materiais de cerâmica também compõem o ambiente e reforçam o toque “rústico-chic” do décor.

Serviço CASACOR Minas Gerais 2022

Data: 09 de agosto a 25 de setembro de 2022

Endereço: Palácio das Mangabeiras – R. Prof. Djalma Guimarães, 157 – Belo Horizonte

Continua após a publicidade

Horário: de terça a sexta, das 14h às 21h (visitação até às 22h). Sábados, das 12h às 21h (visitação até às 22h). Domingos, das 12h às 19h (visitação até às 20h)

Bilheteria digital: https://casacormg.byinti.com/#/ticket/

Valores de ingressos

R$70,00 (Terça a Sexta-feira)- Inteira

R$35,00 (Terça a Sexta-feira) – Meia entrada

R$80,00 (Sábados, domingos e feriados) – Inteira

R$40,00 (Sábados, domingos e feriados) – Meia entrada, mediante a comprovação

Parque do Palácio

Horário: de terça a sexta, das 14h às 21h (visitação até as 22h). Sábados, das 11h às 21h (visitação até as 22h). Domingos, das 11h às 19h (visitação até as 20h)

Valores de ingressos (não dá direito a visitação CASACOR)

R$10,00 (Terça a Sexta-feira) – Inteira

R$5,00 (Terça a Sexta-feira) – Meia entrada, mediante a comprovação