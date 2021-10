Tons de azul, texturas naturais e clima relax neste apartamento de praia

Atualizado em 14 out 2021, 13h30 - Publicado em 18 out 2021, 09h00

Localizado em um prédio baixo na praia de Mariscal, no município de Bombinhas, em Santa Catarina, este apartamento tem um décor despojado e elegante. Quem assina o projeto é o arquiteto Daniel Wilges, que se inspirou na proximidade do imóvel com uma reserva ecológica. “O clima dessa região é bem nativo, há barcos de pescadores na praia, além do Morro do Macaco, famoso por suas trilhas”, diz o profissional.

O apartamento é um duplex e os dois andares totalizam 120 m². Na parte de cima fica a área social e no andar baixo, concentrou-se toda a área íntima, incluindo a sala entre as duas suítes — neste espaço, Daniel criou um espaço zen.

Um detalhe interessante neste projeto é que há duas portas, uma em cada andar: a porta na área íntima fica próxima da escada e, na da área social, estão localizados o lavabo, a cozinha, a sala e um terraço aberto, com churrasqueira, que tem ainda a possibilidade de, no futuro, ser instalada uma jacuzzi. “O lugar é totalmente natureza! Mar, pássaros, sol e lua… e isso foi muito legal para a inspiração do projeto”, conta Daniel.

Apesar de ter um entorno lindo e inspirador, o arquiteto precisou lidar com os ambientes de metragens pequenas para elaborar um projeto agradável. “Como todo apartamento mais novo, este tem as dimensões muito compactas e, sendo assim, buscamos trazer um novo olhar, uma nova linguagem para se sentir também desconectado. Por mais que a tipologia do imóvel leve para o mundo urbano, eu tentei quebrar isso”, afirma.

Para criar esse clima relaxante, o arquiteto pensou em alguns detalhes na decoração. “Seja com a cor azul, com algumas ideias surpreendentes como a cabeceira de remos ou o próprio espaço zen. Esses detalhes ajudam a criar o ambiente ideal para a reconexão consigo mesmo. Incluí também alguns trabalhos feitos pelos índios que conheci numa aldeia em Garopaba”, conta Daniel.

Iluminação natural e ventilação farta não faltam neste apartamento, já que as janelas vão do piso ao teto. “É quase um reality show”, brinca Daniel. Apesar disso, ele precisou lidar com a dificuldade de concentrar e organizar a marcenaria e a disposição do mobiliário em frente às janelas. “Isso porque, a vida no apartamento fica exposta para quem passa do lado de fora, então existe essa questão na organização de layout”, conta.

Como o apartamento veio com os elementos principais da construtora, com tons mais neutros, o arquiteto escolheu seguir o caminho das cores na decoração. “Criei uma paleta natural porque trabalhamos para contemplar a natureza. Nesse momento de pandemia, as casas de praia viraram refúgio de muitas pessoas e, por isso, a intenção de criar clima alegre, com colorido e mais alto astral, com a assinatura contemporânea do escritório”, explica Daniel.

Por fim, o imóvel tornou-se o ponto de encontro da família de moradores e, com a implementação da cobertura de vidro no pergolado, eles podem usar esse espaço mesmo em dias chuvosos.