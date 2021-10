Decoração de lavabos: 11 ideias para você se inspirar

Atualizado em 14 out 2021, 13h33 - Publicado em 14 out 2021, 09h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 14 out 2021, 13h33 - Publicado em 14 out 2021, 09h00

Considerado o cartão de visitas da casa, o lavabo é como um território neutro e permite uma decoração totalmente diferente dos outros ambientes. Imagine a surpresa das visitas ao entrarem em um lavabo colorido, cheio de plantas ou com uma combinação de cores e estampas improvável. Mas, se você quer algo mais discreto, aposte em ao menos um elemento marcante para trazer um toque extra de charme para o espaço.

Se você está pensando em repaginar seu lavabo, não deixe de conferir nossa seleção abaixo!

Aposte no combo espelho + lavatório

Se o espaço for pequeno, não dá para incluir peças muito volumosas. Então, se tiver que escolher, aposte em um lavatório pequeno (com espaço apenas para a saboneteira) e um bom espelho na parede com formatos simples. Os redondos estão em alta! Para apoiar objetos, uma prateleira pode ser bem útil! Quanto aos revestimentos, o estilo subway tiles trazem um toque contemporâneo e combinam bem com qualquer estilo.

Maximalismo é tendência!

Mas, se a ideia é causar surpresa, que tal uma boa dose de maximalismo? Neste lavabo, cores, estampas e formas foram misturadas sem medo. Piso estampado, tons vibrantes e papel de parede compõem a receita deste décor nada básico. Para complementar, entraram metais dourados, espelho veneziano e um lavatório arredondado.

Atmosfera vintage

Neste lavabo, a paleta escolhida exibe tons neutros, puxando para a família dos marrons, o que traz um toque vintage ao espaço. Além disso, o desenho da cuba, espelho e banquinho de apoio seguem esse mesmo estilo.

Papel de parede e lambri de madeira

Além de ladrilhos e porcelanatos, banheiros e lavabos também podem contar com outros tipos de revestimentos, como papel de parede, pintura e madeira. Neste ambiente, lambris de madeira revestem a parte inferior das paredes e na parte mais alta, a escolha foi um papel de parede estampado. Para criar harmonia visual, a cor da estampa é a mesma da pintura da madeira.

Tom sobre tom

Delicado e cheio de estilo, este lavabo teve as paredes revestidas com ladrilhos do estilo subway tiles na vertical, criando um belo degradê em tons de rosa. A cuba na mesma cor e o piso estampado completam a proposta do tom sobre tom no ambiente.

Continua após a publicidade

Cores vibrantes

Escolher uma paleta vibrante também pode ser um jeito de criar um lavabo com muita personalidade. No ambiente acima, a paleta é composta de azul, verde, amarelo, branco e preto. Repare que as cores também aparecem nas louças.

Tons terrosos

Os tons terrosos são uma ótima escolha para criar uma atmosfera aconchegante e incluir plantas na decoração. O verde se destaca nesta paleta quentinha. Aqui, o mobiliário preto trouxe um contraste interessante e um toque contemporâneo ao espaço.

Cerâmica e pintura na parede

Com uma inspiração art déco, este lavabo mescla revestimento cerâmico e pintura nas paredes, além de exibir um charmoso piso estampado. A combinação de verde e rosa é outro destaque.

Cuba diferente

Outra ideia para trazer mais personalidade ao lavabo é escolher itens que sejam diferentes do comum. Neste ambiente, por exemplo, a cuba de sobrepor com uma estampa interessante atrai todos os olhares.

Plantas, muitas plantas

Além de trazer sensação de bem-estar, as plantas adicionam um colorido a mais nos ambientes, como neste lavabo acima. A dica é posicionar os vasos em alturas diferentes para criar uma verdadeira urban jungle no local.

Porta colorida

E, se quiser criar um destaque, que tal pintar a porta do lavabo com uma cor diferente? Neste ambiente, o tom verde-claro da porta de entrada inspirou a do lavatório também.