Apartamento com espaços integrados para a família conviver feliz

Por Nádia Simonelli Atualizado em 11 out 2021, 08h34 - Publicado em 11 out 2021, 08h35

Quando a família moradora deste apartamento de 178 m² resolveu se mudar para lá, a ideia era que o espaço fosse convidativo para que eles pudessem conviver a maior parte do tempo juntos. O casal e suas duas filhas queriam assistir filmes, fazer refeições gostosas e relaxar na varanda, aproveitando cada canto da área social. Assim, entrou em ação a arquiteta Ana Toscano para transformar os ambientes do jeito que eles sonhavam.

Ana aproveitou a integração da área social para dar ainda mais fluidez aos espaços. Assim, a televisão foi posicionada na parede lateral, permitindo que o living fosse um ambiente único, sem divisões. Repare que as esquadrias que dividem a sala da varanda não foram retiradas. Esse foi um pedido dos clientes a fim de garantir melhor isolamento acústico e também para barrar o cheiro do uso da churrasqueira.

Quanto à paleta de cores, Ana seguiu por um caminho neutro com algumas pitadas de tons mais acesos e intensos em alguns detalhes. “A ideia foi que todos os ambientes conversassem entre si, com o uso de determinadas cores e revestimentos. Por exemplo, o revestimento da parede da churrasqueira (azulejo Lurca preto e branco) também foi utilizado na marcenaria da copa, na parte de cima do móvel de apoio (usado como bandeja para apoio da cafeteira e água)”, explica.

Já as cores mostarda, azul e vermelho aparecem nos acessórios da sala de estar e jantar, mas também se encontram em detalhes da varanda e da copa. Enquanto cinza, bege e preto formam uma base elegante, nos móveis, piso e bancada. Outro destaque neste apartamento é o uso da madeira, tanto de superfície lisa como ripada.

Para garantir uma atmosfera gostosa e aconchegante no espaço, a arquiteta criou alguns cantos de estar. “Na sala, o sofá de 3 metros fica na maior parede, junto com as mesas centro e mesas de apoio, que ocupam o meio. Duas poltronas confortáveis e um banco/recamier completam o ambiente”, explica.

Na varanda, outro canto aconchegante para receber ou a família se reunir: além das poltronas, há plantas e mesas de apoio. “A mesa de 1,30 m de diâmetro em pedra branca, do Studio Massa, ganha destaque”, diz Ana. Já na área da churrasqueira, a arquiteta adicionou banquetas baixas e uma rede para relaxar e curtir a vista.

A copa tem acesso pela sala e pela varanda, o que garante praticidade no dia a dia. O ambiente ganhou mesa para quatro lugares feita de marcenaria, lousa na parede e móvel em laca cinza na parte superior para guardar louças de uso diário. Destaque para os azulejos instalados no tampo do móvel. Um charme!