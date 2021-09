O melhor do design assinado na CASACOR SC | Florianópolis 2021

Peças de design assinado são a opção perfeita para quem busca dar uma elevada instantânea no projeto de interiores. Os desenhos cuidadosos, que revelam linhas e contornos surpreendentes, e o uso de materiais nobres – como a madeira, o couro e o linho – em processos de produção extremamente valiosos são o combo que garantem a atemporalidade dessas peças.

E nada como se apoiar nos grandes mestres do design, como Sérgio Rodrigues e Arthur Casas, para garantir a validação do ambiente como uma preciosidade que merece devida atenção. E disso os arquitetos e designers de interiores da CASACOR sabem muito bem.

Prova disso está na CASACOR Santa Catarina | Florianópolis 2021, onde o design assinado desempenha uma função tão importante na composição dos ambientes quanto qualquer outro elemento. A seleção criteriosa revela uma preferência pelo design nacional e por peças que atravessam os tempos sem perder seu valor.

Confira abaixo 5 ambientes que revelam as peças de design mais icônicas da CASACOR SC 2021!

1. Poltrona Ramona e Coffee Table

A Casa Yugen Deca é um projeto conceitual que retoma o conceito “yugen” da estética tradicional japonesa. Esta é a expressão para profundidade, do que não pode ser traduzido, do incompreensível e do abstrato que transita da filosofia à arte. Na casa integrada, projetada por Gabriel Bordin, todos os cantos da planta em “L” interagem.

A forma inusitada como foi posicionada a poltrona Ramona de André Grippi se comunica com a sala de estar, enquanto a sala se abre para a antessala e para a cozinha e a sala de jantar. Na parede ao lado, a peça Coffee Table, de Arthur Casas, cria uma sensação de continuidade visual entre os ambientes.

Com um design escultórico, misturadores de parede para lavatório assinados por Jader Almeida no acabamento Black Matte, dão movimento ao espelho d’água instalado na entrada do espaço. Aplicados sobre uma superfície de ardósia, os misturadores parecem nascer da parede como elementos naturais.

2. Cadeira Beg e Poltrona Chifruda

Assim como a Casa Yugen, a estética japonesa também orienta o Quarto Suna Reveev, assinado pelo escritório Osvaldo Segundo & Arquitetos Associados. Em japonês, “Suna” significa areia e assim como nome diz, este quarto busca sensações de calma e fluidez. A arquitetura traz diferentes texturas e elementos naturais, unidos por tons claros e linhas sóbrias.

No espaço aparece a Cadeira Beg, peça de Sérgio Rodrigues criada originalmente para a mesa de reuniões do Banco do Estado da Guanabara, em 1967, e relançada em 2005. Fabricada com madeira e com assento e encosto estofados, é extremamente confortável. Duas unidades da poltrona estão no ambiente, localizadas na área de jantar juntamente com a mesa Sino.

Outro objeto icônico desenhado pelo grande mestre do design brasileiro Sérgio Rodrigues, em 1962, a Cadeira Chifruda é fabricada em jacarandá maciço e couro e chama a atenção pelo formato nórdico que lembra chifres. A peça é numerada e pertence a um colecionador. Ela foi emprestada especialmente para o Quarto Suna Reveev.

3. Cadeira Ella e Poltrona May

“Boa parte dos objetos é resultado de pesquisa pelas estradas mineiras, cearenses, alagoanas, baianas, catarinenses e gaúchas. Fiz uma espécie de peregrinação com a intenção de sensibilizar o olhar e abastecer a bagagem com a beleza da simplicidade. Busquei nas mãos de artesãs e artesãos histórias para revigorá-las em outras tramas no ambiente”, afirma Juliana Pippi, arquiteta à frente do sensorial loft Camadas Brasileiras.

Além do apelo ao artesanato, o espaço faz uso de itens de design renomados, como a mesa de jantar Brava, as cadeiras Ella e o sistema Arbo de cozinha/bar – os três que levam assinatura de Jader Almeida. Ainda na área de jantar, fazem sucesso os pendentes Trancoso, do Estúdio Itens.

No estar, o sofá Camadas assinado pela própria arquiteta para a Studio Ambientes capta o olhar. Ainda mais uma peça de Jader Almeida rouba a cena: a Poltrona May, uma peça confortável de olhar e de sentar, generosa na ergonomia e no toque, cujas linhas convergentes convidam o olhar a passear por suas tangentes.

4. Poltrona Lina, Luminária Adobe e Cabideiro Argola

O ambiente que estimula os sentidos de Mariana Maisonnave faz uma reflexão sobre o ato de respirar. O living gourmet Respiro traduz a necessidade de pausa e tomada de consciência para o encontro do equilíbrio. O minimalismo se materializa na presença de peças essenciais, linhas geométricas e cores neutras, onde aconchego e frescor se encontram.

Versátil e funcional, a poltrona Lina, assinada pela Suíte Arquitetos, ganha destaque no living. A cor menta é essencial para compor o visual e agregar ainda mais frescor e harmonia ao ambiente.

“Apostar em modelos e texturas diferentes garante a modernidade e completa a harmonia do living”, comenta Maisonnave. Completam a decoração o cabideiro Argola e a luminária Adobe, assinados por Guilherme Wentz, que conferem ainda mais sofisticação ao living.

5. Poltrona Leme e Poltrona Gisele

Nos 70 m² do Veredas Autoria Design, é possível contemplar a brasilidade através da decoração planejada até os últimos detalhes. Neste projeto, Natália Xavier pretendeu homenagear os designers brasileiros e suas obras. O espaço é nomeado a partir da obra Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.

As peças de design, que revelam uma preciosa curadoria de design nacional. Exemplo disso são a poltrona e o banco Leme, do designer Alfio Lisi. Com desenho sensual, que aparenta movimento, as peças são feitas com madeira em pedaços pequenos, torneada e fixada por sistemas tradicionais de encaixe.

Outros designers renomados internacionalmente ganham protagonismo no ambiente, com peças como a mesa de centro Square e mesa lateral cubo de Arthur Casas e Sofá Sestan de Ronald Sasson. Destaque especial para a poltrona Gisele, assinada pelo designer Aristeu Pires, que ganhou o 21º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira.