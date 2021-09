Casa contemporânea em São Paulo é um refúgio verde em meio à cidade

Esta residência localizada em um bairro nobre de São Paulo capital é um verdadeiro refúgio em meio à cidade. Com uma área aproximada de três mil m², o projeto leva assinatura de Débora Aguiar – arquiteta confirmada no elenco CASACOR São Paulo 2021 que fará um projeto em parceira com a Todeschini.

Para atender às necessidades da família, o projeto contemplou uma intervenção total e radical: demolições, ampliações, um retrofit total da estrutura à infraestrutura de todas as instalações. Faltava uma unidade na arquitetura – e com isso uma alma que traduzisse o pedido por harmonia, conforto e sofisticação.

Os proprietários estavam buscando uma casa ampla que acomodasse toda a família, e o imóvel veio de encontro no momento perfeito: terreno amplo, arborizado, jardins e muito espaço.

“Para mim, uma casa bem resolvida é aquela que acolhe, que integra e onde cada recanto é usado, desfrutado, porque foi pensado para acolhimento e permanência, seja pela luz natural e os jardins circundantes, seja pela composição dos materiais ou pelos efeitos elaborados de iluminação”, explica a arquiteta Débora Aguiar.

Diante do pedido dos clientes, Débora planejou uma nova setorização de ambientes, com a abertura de vãos e a criação de ambientes sociais e multifuncionais, permitindo a integração simultânea ou mesmo a privacidade necessária para determinadas áreas. As áreas íntimas receberam um cuidado especial, garantindo a privacidade dos moradores com muito conforto e elegância.

Dentro de uma proposta de arquitetura contemporânea, elementos como colunas de madeira foram levados para as novas fachadas, enobrecendo e valorizando a beleza da construção, além de consolidar a unificação da linguagem arquitetônica.

Também foram utilizados revestimentos modernos que priorizaram materiais nobres como a pedra, o linho e a madeira, criando o cenário perfeito para um mix de materiais interessante e não pretensioso, conferindo ao projeto leveza e sofisticação na medida certa.

No interior, o escritório de arquitetura fez questão de realizar uma cuidadosa curadoria de obras de arte – uma das maiores paixões do casal. Foram incluídas obras de arte de artistas como Beatriz Milhares, Hércules Barsotti, Palatinik, Tomie Ohtake, Vik Muniz, além de esculturas em aço corten do artista Amílcar de Castro.

