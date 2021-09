Varanda decorada: confira dicas de expert para renovar o ambiente!

Ter uma varanda para chamar de sua é o sonho de consumo de muita gente — principalmente de quem mora em prédios. Para tomar um café da manhã com vista, receber os amigos, se aninhar para ler um bom livro ou, simplesmente, apreciar a paisagem, há muito o que fazer neste ambiente.

Se você tem uma varanda e o décor anda meio caidinho, é hora de dar uma repaginada nele! Por isso, falamos com a arquiteta e paisagista Beatriz Quinelato, que dividiu algumas dicas de como dar um up na varanda sem precisar fazer reformas. Confira!

Abuse das plantas!

Ter plantas em casa nunca é demais, ainda mais na varanda. Trazer a natureza para o ambiente é um jeito fácil e rápido de adicionar cor e ainda criar uma atmosfera relaxante. Mas, é importante saber que espécies são as mais indicadas para o espaço que você tem disponível. “Verifique a insolação da sua varanda, escolhe plantas adequadas e traga o verde para ela”, indica Beatriz.

A profissional recomenda as espécies cyclanthus, filodendros, samambaias, zamioculcas e espada-de-são-jorge para as áreas de sombra. Já para meia-sombra, Beatriz indica escolher begônia maculata, aspargo-rabo-de-raposa e hera. Para áreas de sol, alpinia, moreia e ravenala.

Para dar ainda mais charme à sua composição de plantas, pense em um jeito interessante de espalhá-las pela varanda. “Brinque com a volumetria das plantas e com as diferentes tonalidades de verde. Uma outra dica é colocar frutíferas, pois elas atraem passarinhos. Sinta o poder que um jardim faz na nossa vida e nosso humor”, diz Beatriz.

Aposte na versatilidade

Além de ser essencialmente varanda, este ambiente permite que você o transforme no que quiser. Por exemplo, com mesa e cadeiras, a varanda se transforma em mais um espaço para refeições em casa. Também é possível dar uma cara de estar ao espaço e receber as visitas ali ou apenas relaxar, com cadeiras e poltronas aconchegantes.

Se você quer montar um cantinho de leitura, a varanda também pode ser uma boa pedida. Basta escolher uma poltrona ergonômica ou futons e uma luminária, caso goste de ler à noite.

No projeto acima, Beatriz transformou um solário em um home office, cheio de verde e cores. Eis mais uma possibilidade de uso para a sua varanda, caso esteja pensando onde instalar seu escritório.

Invista em uma decoração aconchegante

Não importa o uso que você vai dar para a sua varanda, mas lembre-se de investir em uma decoração aconchegante, aquela que abraça. “Adicione objetos que trazem aconchego, como cestos de fibra natural. Eles podem ser usados para várias finalidades e ficam lindos no espaço. Podem servir para abrigar plantas ou até para colocar mantas dentro”, explica a arquiteta.

Além disso, vale apostar em têxteis para trazer ainda mais conforto, como as mantas, almofadas e tapetes. Sim, os tapetes também podem ir para a varanda, como você vê no projeto acima, assinado por Beatriz. “Os tapetes vestem os ambientes e completam a decoração, por isso, recomendo escolher um para a sua varanda. Hoje em dia, existem modelos feitos de pet ou de corda náutica, que podem molhar e são muito práticos”, diz.

Adicione objetos e acessórios para o toque final!

Sabe aqueles detalhes que fazem toda a diferença na decoração? É possível trazer esse charme com o uso de objetos e acessórios. Na hora de escolher, aposte em peças que possam trazer personalidade ao espaço. “Hangers com plantas voltaram com tudo e são tendência. Lanternas, gaiolas com vegetação dentro, cestos de tamanhos variados e fios de luz são outras opções interessantes”, completa Beatriz.