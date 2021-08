Coleção de tintas para paredes é inspirada na paisagem brasileira

O que te inspira na hora de escolher cores para pintar a sua casa? Olhar para a natureza pode ser uma boa ideia, já que o meio ambiente nos apresenta combinações incríveis todos os dias. No Brasil, especialmente, somos brindados com paisagens deslumbrantes em todas as regiões.

Essa foi justamente a inspiração da nova coleção de cores da Suvinil, a Brasil em Cores. As novas paletas são resultado de uma parceria com o Ateliê Mattricaria, que se dedica a pesquisar as plantas tintoriais do Brasil.

Os estudos do Mattricaria, comandado pela pesquisadora e entusiasta das cores Maibe Maroccolo, são baseados na alquimia da natureza regional e, em conexão com Suvinil, deram origem a seis paletas, num total de 60 cores do catálogo, que homenageiam nosso país e seus territórios. Além disso, a collab é uma das iniciativas da marca para celebrar suas seis décadas de Brasil.

Segundo a Suvinil, as cores da coleção ganham uma perspectiva inédita, como se jamais tivessem sido vistas. É assim que a marca reforça a importância de fazer parte de uma comunidade tão plural, rica, colorida e diversa como a brasileira.

“Mais do que homenagear este marco tão importante para Suvinil, este lançamento reforça nossa presença na casa de milhares de brasileiros e brasileiras em todas as regiões do país. É essa conexão que queremos mostrar, trazendo histórias regionais que exalem saberes populares”, explica Sylvia Gracia, coordenadora de Marketing – Cor e Conteúdo na Suvinil

A ideia da nova coleção é expandir o olhar das pessoas sobre suas origens, ampliando as possibilidades de inspirações. Por isso, as paletas passeiam por esses territórios nacionais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. E, para cada um deles, a Suvinil selecionou 10 cores do seu catálogo derivadas de uma seleção de 30 plantas tintoriais.

A paleta Amazônia, por exemplo, é composta de muitas tonalidades avermelhadas, presentes em plantas, sementes e raízes. O Urucum, nome em tupi-guarani que significa “vermelho”, inspirou a escolha de várias cores desta paleta, junto com outras plantas, como a Sangra d´Água – com seiva de cor avermelhada profunda -, e o Crajiru, com folhas que revelam um vermelho rosado quando cortadas. Já o Cacau e a Copaíba são responsáveis pelas tonalidades marrons e azuladas da paleta.

A nova coleção aborda a potência das cores no resgate da nossa ancestralidade e da nossa história, retratando o essencial de cada região do país e suas riquezas tão particulares.

“Brasil Em Cores reforça que o conjunto vindo desses contos, saberes e culturas, acaba sendo de extrema importância para contar a nossa própria história. É um estudo sobre a origem dessas plantas tintoriais, como elas acabam chegando em outras regiões do Brasil e influenciando na cultura daquele território, daqueles habitantes, ou até, sobre como novas espécies chegaram aqui e hoje fazem parte da nossa cultura”, conta Maibe.

