Nova exposição dos Irmãos Campana apresenta obras inéditas

Reconhecidos mundo afora, Fernando e Humberto Campana recentemente se juntaram ao programa de artistas representados pela Luciana Brito Galeria e o primeiro fruto dessa parceria é a exposição Polifonia Campana, que vai ser inaugurada no próximo dia 5 de novembro.

A mostra traz ao público peças que evocam não apenas a polivalência do trabalho dos Irmãos Campana, mas também a representatividade de uma trajetória, enraizada na verdade dos materiais e construída pelos artistas em quase 40 anos de trabalho. Em italiano, Campana significa sino e vem daí a escolha do título Polifonia Campana, que que transpõe nossos sentidos e traz a identidade brasileira por meio dos materiais, formas, cores e texturas.

Ao todo, são cerca de cinquenta trabalhos — a maioria inéditos —, que ocupam todos os espaços da galeria, localizada em uma casa antiga, projetada pelo arquiteto Rino em 1958 Levi e com paisagismo Burle Marx. A escolha das peças estabeleceu um diálogo com a arquitetura do imóvel, ativando ativando características habitáveis e criando contrastes entre os materiais, criando uma ocupação que apresenta, pela primeira vez, a pluralidade do DNA Campana.

Todos os espaços da casa são ocupados por trabalhos que traçam um paralelo entre o vernacular, muito presente nas composições de Fernando e Humberto, e o projeto modernista da casa. Materiais como carvão, bambu e isopor revelam contrapontos com elementos clássicos, a exemplo do concreto, vidro e madeira.

Um dos destaques da exposição está uma série inédita de peças de terracota, que os irmãos criaram para ocupar o espaço anexo da galeria. São pequenas mesas e luminárias que resgatam tanto a tipologia regional brasileira quanto a memória afetiva dos artistas. Voltando às origens, em Brotas, no interior de São Paulo, eles revisitam suas relações com o entorno na infância e adolescência e a descoberta de um dos primeiros materiais do repertório: o barro. Essencial na cultura vernacular brasileira, o material recebe toques de contemporaneidade nas mãos da dupla.

Outras peças também vão compor a exposição. Criadas especialmente para a sala modernista, estão o sofá Cratera (2022), confeccionado manualmente em couro e isopor, a luminária Babel (2022), as mesas e aparador Cobogó (2020) e a instalação Botânica (2022), que conecta o jardim e a sala por meio da transparência.

Para o antigo dormitório, a cama Corallo (2019) e o espelho Carvão (2022) remontam o ambiente mais íntimo da casa. Já os jardins de Burle Marx recebem o sino de bronze Campana de Carvão (2022), bem como os vasos de aço inox Cocar (2022), Vaso Foguete (2022), Etérea II (2022) e Etérea I (2022), que ficam na entrada da galeria.

Além do design, há também trabalhos solo, que valorizam a independência criativa da dupla. As esculturas de Fernando Campana trazem a junção de materiais diversos e antagônicos, como chumbo, plástico, madeira e resina, bem como uma seleção de desenhos sobre papel. Na ocasião, o acervo da galeria também contará com obras do Instituto Campana, cujo trabalho filantrópico destina toda a renda das vendas para programas educativos de arte e design.

Informações:

Polifonia Campana, Fernando e Humberto Campana – Estúdio Campana

Abertura: 05 de novembro de 2022 das 12h às 17h

Visitação: até 21 de janeiro de 2023

Local: Luciana Brito Galeria – Av. Nove de Julho, 5162

http://www.lucianabritogaleria.com.br

Horários: segunda, 10h às 18h | terça a sexta, 10h às 19h | sábado, 11h às 17h

Informações: Tatiana Gonçales

Whatswhapp (11) 98114-4103

E-mail: comunicacao@lucianabritogaleria.com.br