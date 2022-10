Living relaciona as moradas europeias e brasileiras com um layout flexível

Atualizado em 17 out 2022, 10h50 - Publicado em 18 out 2022, 08h30

A Sala Allora, assinado pelo Studio Gabriel Bordin para a CASACOR SC 2022, traz uma reflexão sobre os ciclos de vida em eterna transformação e movimento, e também relaciona as formas de habitar entre dois continentes, a partir de uma composição fluida e layout flexível.

O espaço relaciona as moradas europeias às brasileiras e sugere uma forma mais orgânica de se habitar, em uma reflexão entre o que é essencial em uma moradia e como o usuário quer (e pode) contribuir para o ambiente.

Se o viver é estar em mutação, o ambiente não poderia ser diferente, fixo num ordenamento único. Arquitetura é manifesto do tempo no espaço, revigorado por quem o habita.

A paleta de cores claras, mas com uma pitada de cor através das artes e do mobiliário, reforça a atmosfera fluida do espaço.

“Allora trata do efêmero e propõe um espaço para reuniões livres com pessoas à vontade”, conta o arquiteto Gabriel Bordin.

Serviço CASACOR SC 2022

Quando: De 18 de setembro até 30 de outubro de 2022

Onde: Escola Básica Silveira de Souza. R. Alves de Brito, 334 – Centro, Florianópolis – SC, 88015-440

Horários: De terça a sábado, das 13h às 20h00 (visitação até às 22h), Domingos e feriados das 13h às 19h00 (visitação até 22h)

Bilheteria online: https://casacorsantacatarina.byinti.com

Valores dos ingressos:

R$ 70,00 (terça a sexta) – Inteira

R$ 80,00 (sábado, domingo e feriados) – Inteira

R$ 40,00 (sábado, domingo e feriados) – Meia entrada