Arquiteto e designer de móveis recriam tênis clássico dos anos 1970

Por Nádia Simonelli Atualizado em 24 out 2022, 08h34 - Publicado em 24 out 2022, 08h30

Quando arquitetura, design e moda se cruzam, geralmente, o resultado é interessante. Caso do último lançamento da collab entre a marca britânica A-COLD-WALL*, do estilista Samuel Ross, e a Converse. Trata-se da recriação do tênis clássico Chuck 70, sucesso dos anos 1970 e que se tornou um ícone da moda.

A grife de moda masculina de Ross tem como característica uma estética futurista, que incorpora a experiência urbana da classe trabalhadora inglesa. Assim, o tênis recriado pelas marcas, feito a partir das configurações do Chuck 70, tem nuances desse estilo.

Para o desafio de reinterpretar o tênis-ícone, o estilista buscou a ajuda de nomes influentes da arquitetura e do design industrial. Os escolhidos foram o arquiteto Dong-Ping Wonge e o designer Nifemi Marcus-Bello. Os dois experts avaliaram o Chuck 70 sob a ótica da construção do design que o transformou em um símbolo de sua categoria.

Nifemi é um designer industrial nigeriano, conhecido pela abordagem etnográfica na exploração de materiais para perseguir novas formas e tipologias. Já Dong-Ping é um arquiteto licenciado pelo estado de Nova York e especializado em edifícios públicos, culturais e de uso misto de alta densidade, além de ser o diretor fundador do escritório Food New York.

Foi essa dualidade de metodologias de trabalho dos dois que a A-COLD-WALL* quis aproveitar na recriação do Chuck 70. Mesmo que Ross esteja familiarizado com o modelo, por conta de trabalhos anteriores para a Converse, esta é a primeira vez que ele liderou o trabalho para uma nova interpretação.

Nesta edição da parceria entre Ross e a Converse, o Chuck 70 foi recriado de forma contemporânea e com detalhes translúcidos. A clássica silhueta, que foi agregada aos elementos artísticos de Ross, é agora desenhada para oferecer duas opções: um modelo preto e outro branco, além do filme refletivo na lateral dos pares, que remete ao visual A-COLD-WALL*.

Em comparação, a outra versão, batizada de Converse x A-COLD-WALL* Chuck 70 Geo Forma, mostra como a tecnologia pode impulsionar o design. O modelo explora o Chuck 70 por meio de uma lente geométrica futurista, adicionada aos elementos de vanguarda da assinatura de Ross.

O novo modelo está disponível no e-commerce da Converse em dois tons de cinza e sai por 699,90.