Como fazer as flores mais vendidas na primavera durarem mais nos vasos

Gérberas, lírios, rosas e alstroemérias são as flores mais vendidas na primavera, segundo levantamento feito pelo Flores Online, a pedido de CLAUDIA.

Além da beleza, a simbologia dessas flores ajuda a colocá-las no topo das escolhas. As gérberas, por exemplo, representam pureza, amor, alegria e beleza da vida, segundo a florista Juana Martinez. “Por isso é comum que seja usada para presentear alguém por alguma conquista, uma vez que ela também se relaciona com o sucesso”, diz.

Os lírios só perdem para as rosas em popularidade. “Eram oferecidos aos deuses do Egito e Grécia Antiga e usados tanto na medicina quanto em decorações”, explica Juana.

Se o significado universal das rosas (vermelhas) é amor e paixão, arranjos de alstroemérias são ótimas opções para presentear amigos, já que simbolizam amizade duradoura, respeito e carinho. “Por isso, se você quiser presentear um amigo que está presente nos melhores momentos da sua vida, entregue um arranjo de alstroeméria para transmitir todos esses sentimentos”, indica a florista.

A seguir confira as dicas da especialista para fazer com essas flores durem mais tempo nos vasos:

Gérberas

Para aumentar a durabilidade das gérberas, escolha mantê-las em um local arejado, bem ventilado e com iluminação indireta, ou seja, sem a luz do sol batendo diretamente nas pétalas da flor. Troque a água a cada três ou quatro dias e prefira completar o vaso com água filtrada ou mineral.

Lírios

Os lírios precisam de luz indireta do sol, principalmente nos períodos mais quentes do dia. Portanto, escolha locais de meia sombra para colocá-los. Eles toleram bem locais mais frios, mas, na maioria das vezes, os lírios entram em dormência, perdem folhas, adiam a floração.

Rosas

Escolha um local fresco e arejado, sem exposição direta ao sol e vento e, principalmente, distante do ar condicionado. Para mantê-las bonitas por mais tempo, é recomendado trocar a água do vaso diariamente e remover folhas, flores ou pétalas que estiverem morrendo.

Um dos principais motivos que pode reduzir a vida útil das flores é a drenagem insuficiente. É importante que seja feito um corte 2 cm acima da base do buquê em diagonal, utilizando-se uma tesoura de poda ou estilete afiado.

Remova com cuidado as folhas que estiverem submersas para evitar a contaminação por bactérias. Se houver muitas folhas no vaso, retire o excesso para facilitar a respiração das flores. Remova também os espinhos.

Alstroemérias

Como gostam de sol, é preciso observar que a exposição excessiva pode acabar queimando as suas pétalas. Assim, devem ser mantidas a meia sombra.

Procure escolher as alstroeméria que estão vivas, limpas e não apresentem folhas secas ou murchas.

Uma das dicas para fazer a durabilidade da alstroeméria aumentar é retirar o plástico que envolve o arranjo. Ele acaba prejudicando muito e fazendo com que as flores murchem mais rapidamente. Outro detalhe importante é retirar as folhas que ficam na água e podem apodrecer gerando um cheiro nada agradável no ambiente.